Väčšina vládnych poslancov podľa Korčoka ani len netuší, o čom hlasuje a budú musieť obhajovať neobhájiteľné

Od 20. marca sa zruší Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Koalícia si schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona. Jej prijatím sa okrem rušenia ÚŠP znížia niektoré trestné sadzby, a to od 15. marca. Opoziční poslanci, ako aj pri predchádzajúcich hlasovaniach o novele, vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.

9.2.2024 - Väčšina vládnych poslancov ani len netuší, o čom hlasuje. Uviedol to občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok v súvislosti so schválenou novelou Trestného zákona Ako uviedol, pozmeňovacie návrhy k novele Trestného zákona od koaličných poslancov obsahujú hrubé chyby.„Výsledkom bude škodlivý zákon, ktorý neprešiel ani odbornou diskusiou, ani štandardnými procedúrami. Znižovanie trestov ľuďom, ktorí okrádajú občanov Slovenska, a napomáhanie násilníkom, ktorí zneužívajú ženy a deti, len podčiarkuje, prečo sa to takto nemá robiť," vyhlásil Korčok.Koaliční poslanci budú musieť podľa Korčoka znovu obhajovať neobhájiteľné, keďže je jasné, že prezidentka tento zákon vráti a parlament sa ním bude musieť znovu zaoberať.„Asi nemusím vysvetľovať, ako by sa v tejto situácii zachoval pán Pellegrini , keby sedel v prezidentskom paláci. Je to zrejmé z jeho osobných postojov, ako aj zo spôsobu manažmentu celého procesu, pri ktorom má problém rešpektovať aj platné zákony, pretože to tak vyhovuje predsedovi vlády," doplnil Korčok.Dianie v parlamente podľa Korčoka ukázalo, prečo Slovensko potrebuje mocenskú rovnováhu a prezidenta, ktorý nebude iba predĺženou rukou vládnej moci. „Spôsob, akým je prijímaná taká zásadná zmena legislatívy, akou je trestný zákon, je nedôstojný a zo strany vládnej garnitúry arogantný," uzavrel prezidentský kandidát.