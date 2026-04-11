Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ide pred súd, obžaloba hovorí o úkladnej vražde
V pondelok 13. apríla začne na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku súdny proces v kauze vražedného útoku na
11.4.2026 (SITA.sk) - V pondelok 13. apríla začne na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil aj ďalší termín pojednávania na piatok 17. apríla.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal v tejto veci na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári informoval, že spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých posudkov, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
Incident sa odohral 16. januára 2025 v budove gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Podľa medializovaných informácii prišiel Samiel S. do gymnázia v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, pretože mal absolvovať komisionálne skúšky.
Keďže si údajne myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy, 51-ročná Mária, ide pre problémové správanie zo školy vylúčiť, niekoľkými ranami ju dobodal na smrť. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Samuel zaútočil aj na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru. Tá utrpela stredne ťažké poranenia a skončila v nemocnici.
Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ide pred súd, obžaloba hovorí o úkladnej vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal v tejto veci na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Spis má tisíce strán a desiatky dôkazov
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári informoval, že spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých posudkov, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
Incident sa odohral 16. januára 2025 v budove gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Podľa medializovaných informácii prišiel Samiel S. do gymnázia v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, pretože mal absolvovať komisionálne skúšky.
Útočník zaútočil na riaditeľku aj študentky
Keďže si údajne myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy, 51-ročná Mária, ide pre problémové správanie zo školy vylúčiť, niekoľkými ranami ju dobodal na smrť. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Samuel zaútočil aj na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru. Tá utrpela stredne ťažké poranenia a skončila v nemocnici.
Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi ide pred súd, obžaloba hovorí o úkladnej vražde © SITA Všetky práva vyhradené.
