 Sobota 11.4.2026
 Meniny má Július
 24hod.sk    Z domova

11. apríla 2026

Uzávera D1 pri Bratislave pokračuje aj cez víkend, motoristi si majú nechať časovú rezervu


Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na prebiehajúcu uzáveru ...



11.4.2026 (SITA.sk) -


Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na prebiehajúcu uzáveru diaľnice D1 v úseku od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky. Dopravné obmedzenia potrvajú aj počas soboty, noci zo soboty na nedeľu a počas celej nedele. Diaľničiari žiadajú motoristov cestujúcich do Bratislavy na niektoré zo športových podujatí, aby si vytvorili dostatočnú časovú rezervu.

Práce na úseku pokračujú druhý deň. Od štvrtkovej noci na nich participujú desiatky pracovníkov a mechanizmov, ktoré presúvajú betónové zvodidlá, odstraňujú dočasné dopravné značenie, frézujú vozovku a pokladajú nové asfaltové vrstvy. Súbežne prebieha aj osádzanie ťažkotonážnych portálov, montáž veľkoplošného aj premenlivého dopravného značenia a ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na sprejazdnenie hlavnej trasy diaľnice.

Podľa NDS budú práce pokračovať nepretržite počas celého víkendu, aby sa motoristi mohli už čoskoro dočkať komfortnejšieho, bezpečnejšieho a kapacitne vyhovujúceho vstupu do hlavného mesta. Spoločnosť preto opätovne apeluje na vodičov cestujúcich do Bratislavy smerom od Trnava, aby rátali s obmedzeniami, počítali so zdržaním a prispôsobili tomu svoj časový harmonogram.


Zdroj: SITA.sk - Uzávera D1 pri Bratislave pokračuje aj cez víkend, motoristi si majú nechať časovú rezervu © SITA Všetky práva vyhradené.

