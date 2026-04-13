 24hod.sk    Tlačové správy

Galantská nemocnica otvorila zrekonštruovanú časť neurologického oddelenia. Nové priestory zlepšujú starostlivosť aj komfort pacientov



Komplexnou rekonštrukciou prešla časť oddelenia pre mužov v bloku B, vrátane neurologickej monitorovacej jednotky. Obnovené priestory a medicínsko-technické vybavenie prinášajú vyšší komfort pre ...



monitorovacia jendotka 676x450 13.4.2026 (SITA.sk) - Komplexnou rekonštrukciou prešla časť oddelenia pre mužov v bloku B, vrátane neurologickej monitorovacej jednotky. Obnovené priestory a medicínsko-technické vybavenie prinášajú vyšší komfort pre pacientov, lepšie podmienky pre zdravotníkov, ako aj ešte bezpečnejšie prostredie. Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli 350 000 eur a boli financované z vlastných zdrojov nemocnice.


"Modernizácia neurologického oddelenia je súčasťou nášho dlhodobého úsilia systematicky zlepšovať prostredie a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Neurológia patrí medzi kľúčové odbory a jej rozvoj je prirodzenou súčasťou postupnej modernizácie. Aj touto investíciou potvrdzujeme, že chceme neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vytvárať lepšie podmienky tak pre pacientov, ako aj zdravotnícky personál," uviedla Alexandra Pavlovičová, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Galanta.

Nová časť oddelenia disponuje 20 lôžkami, pričom pacienti sú hospitalizovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Dôraz sa pri rekonštrukcii kládol najmä na komfort a bezpečnosť pacientov – na chodbách sú preto po novom inštalované madlá, ktoré im pomáhajú pri pohybe či rehabilitácii. V intenzívnej časti vznikli nové boxy s modernými intenzivistickými lôžkami, medicínskymi rampami a monitorovacou technikou. Pribudol tiež box pre infekčných pacientov a súčasťou vybavenia je aj prenosný ultrazvukový prístroj.

"Nové oddelenie prináša pacientom nielen modernejšie a príjemnejšie prostredie, ale predovšetkým kvalitnejšie podmienky počas liečby. Celý priestor sme prispôsobili potrebám pacientov s obmedzenou mobilitou, čo výrazne uľahčuje ich každodenné fungovanie aj rehabilitáciu. Veľkým prínosom sú aj nové intenzivistické lôžka a moderné vybavenie, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň veríme, že komfortné a pokojné prostredie prispeje k lepšiemu priebehu liečby, aj celkovej pohode pacientov," dodal Oto Petrík, primár neurologického oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Galanta.

Modernizácia priniesla aj viaceré dispozičné zmeny. Celkové usporiadanie oddelenia bolo prispôsobené tak, aby lepšie vyhovovalo potrebám pacientov aj zdravotníckeho personálu. Vznikla napríklad bezbariérová kúpeľňa so sprchou a toaletou, nová miestnosť na prípravu liečiv, jedáleň pre pacientov či otvorený pracovný priestor pre sestry.

Oddelenie prešlo komplexnou rekonštrukciou od podlahy. Súčasťou stavebných úprav bola aj výmena elektroinštalácie a rozvodov. Obnovené boli aj všetky povrchy a vybavenie, vrátane podláh, obkladov, dverí, sanity či nábytku. Rekonštrukčné práce sa začali v júli 2025 a ukončené boli na začiatku marca 2026. Druhá časť oddelenia pre ženy v bloku A prešla čiastkovou rekonštrukciou pred dvoma rokmi.

