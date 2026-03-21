|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Beňadik
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. marca 2026
Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy
Tagy: Maďarský minister zahraničných vecí Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident samit Európskej rady
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne telefonoval ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi ...
Zdieľať
21.3.2026 (SITA.sk) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne telefonoval ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi počas stretnutí na úrovni Európskej únie, aby mu poskytoval „čerstvé správy“. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na americký denník The Washington Post a nemenovaného európskeho predstaviteľa.
Szijjártó pravidelne telefonoval počas prestávok na stretnutiach EÚ, aby Lavrovovi poskytol „živé správy o tom, o čom sa diskutovalo“ a o možných riešeniach, uviedol jeden z európskych bezpečnostných predstaviteľov. Objasnil, že vďaka tomuto „na každom stretnutí EÚ po mnoho rokov Moskva v podstate sedela za rokovacím stolom“.
Médiá pripomenuli, že od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Szijjártó uskutočnil 16 oficiálnych návštev Moskvy, z ktorých posledná sa uskutočnila 4. marca, keď sa stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Szijjártó na žiadosť o komentár nereagoval. Rozhovory medzi Szijjártóom a Lavrovom by však mohli naznačovať koordináciu pozícií s Ruskom priamo v procese vnútorných rokovaní EÚ.
Vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia v Európskej únii, najmä o sankciách voči Rusku, sa prijímajú na základe konsenzu, takéto kontakty vyvolávajú obavy z možného vonkajšieho vplyvu na spoločné politiky. Taktiež to podkopáva dôveru medzi členskými štátmi, pretože to môže byť vnímané ako netransparentné správanie alebo potenciálny konflikt záujmov.
Zdroj: SITA.sk - Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Szijjártó pravidelne telefonoval počas prestávok na stretnutiach EÚ, aby Lavrovovi poskytol „živé správy o tom, o čom sa diskutovalo“ a o možných riešeniach, uviedol jeden z európskych bezpečnostných predstaviteľov. Objasnil, že vďaka tomuto „na každom stretnutí EÚ po mnoho rokov Moskva v podstate sedela za rokovacím stolom“.
Médiá pripomenuli, že od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Szijjártó uskutočnil 16 oficiálnych návštev Moskvy, z ktorých posledná sa uskutočnila 4. marca, keď sa stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Szijjártó na žiadosť o komentár nereagoval. Rozhovory medzi Szijjártóom a Lavrovom by však mohli naznačovať koordináciu pozícií s Ruskom priamo v procese vnútorných rokovaní EÚ.
Vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia v Európskej únii, najmä o sankciách voči Rusku, sa prijímajú na základe konsenzu, takéto kontakty vyvolávajú obavy z možného vonkajšieho vplyvu na spoločné politiky. Taktiež to podkopáva dôveru medzi členskými štátmi, pretože to môže byť vnímané ako netransparentné správanie alebo potenciálny konflikt záujmov.
Zdroj: SITA.sk - Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský minister zahraničných vecí Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident samit Európskej rady
nasledujúci článok >>
Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS
Útočník z Trebišova čelí obvineniu, napadnutej advokátke pomohol pracovník SBS
<< predchádzajúci článok
Fico urobil chybu, tvrdí SNS. Slovensko vraj malo zastaviť miliardovú pôžičku pre Ukrajinu
Fico urobil chybu, tvrdí SNS. Slovensko vraj malo zastaviť miliardovú pôžičku pre Ukrajinu