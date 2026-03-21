Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Beňadik
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. marca 2026

Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy


Tagy: Maďarský minister zahraničných vecí Ruský minister zahraničných vecí Ruský prezident samit Európskej rady

belgium_eu_foreign_ministers_92811 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne telefonoval ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi počas stretnutí na úrovni Európskej únie, aby mu poskytoval „čerstvé správy“. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na americký denník The Washington Post a nemenovaného európskeho predstaviteľa.


Szijjártó pravidelne telefonoval počas prestávok na stretnutiach EÚ, aby Lavrovovi poskytol „živé správy o tom, o čom sa diskutovalo“ a o možných riešeniach, uviedol jeden z európskych bezpečnostných predstaviteľov. Objasnil, že vďaka tomuto „na každom stretnutí EÚ po mnoho rokov Moskva v podstate sedela za rokovacím stolom“.

Médiá pripomenuli, že od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Szijjártó uskutočnil 16 oficiálnych návštev Moskvy, z ktorých posledná sa uskutočnila 4. marca, keď sa stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Szijjártó na žiadosť o komentár nereagoval. Rozhovory medzi Szijjártóom a Lavrovom by však mohli naznačovať koordináciu pozícií s Ruskom priamo v procese vnútorných rokovaní EÚ.

Vzhľadom na to, že mnohé rozhodnutia v Európskej únii, najmä o sankciách voči Rusku, sa prijímajú na základe konsenzu, takéto kontakty vyvolávajú obavy z možného vonkajšieho vplyvu na spoločné politiky. Taktiež to podkopáva dôveru medzi členskými štátmi, pretože to môže byť vnímané ako netransparentné správanie alebo potenciálny konflikt záujmov.


Zdroj: SITA.sk - Szijjartó volal počas stretnutí EÚ Lavrovovi, kontakt vyvoláva medzi členskými štátmi obavy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 