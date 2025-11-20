|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Félix
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. novembra 2025
Útok dronov spôsobil výbuchy a požiar v rafinérii v ruskom meste Riazaň
Tagy: vojna na Ukrajine
Explózie a požiar v oblasti sekundárnych zariadení na spracovanie ropy v ropnej rafinérii v ruskom meste Riazaň spôsobil útok dronov, ktorý v noci na štvrtok podnikla ukrajinská ...
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Explózie a požiar v oblasti sekundárnych zariadení na spracovanie ropy v ropnej rafinérii v ruskom meste Riazaň spôsobil útok dronov, ktorý v noci na štvrtok podnikla ukrajinská armáda. Oznámil to na Facebooku ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda. Išlo už o druhý úder na tento podnik v priebehu necelého týždňa. Rafinéria zásobuje palivom Moskovskú oblasť.
„Jednotky ukrajinských obranných síl vykonali opakovaný úder na ropnú rafinériu v Riazanskej oblasti v Rusku v rámci úsilia o zníženie schopností ozbrojených síl Ruskej federácie," uviedol ukrajinský generálny štáb.
Rafinéria v Riazanskej oblasti patrí spoločnosti Rosnefť a zohráva dôležitú úlohu pri podpore ruského vojnového úsilia. Jej ročná spracovateľská kapacita je 17 miliónov ton ropy, čo je približne 6,1 % celkovej ruskej rafinácie.
Útok zasiahol objekt vzdialený viac ako 470 km od štátnej hranice Ukrajiny. Predchádzal mu úder 15. novembra, po ktorom rafinéria pozastavila spracovanie ropy.
Zdroj: SITA.sk - Útok dronov spôsobil výbuchy a požiar v rafinérii v ruskom meste Riazaň © SITA Všetky práva vyhradené.
„Jednotky ukrajinských obranných síl vykonali opakovaný úder na ropnú rafinériu v Riazanskej oblasti v Rusku v rámci úsilia o zníženie schopností ozbrojených síl Ruskej federácie," uviedol ukrajinský generálny štáb.
Rafinéria v Riazanskej oblasti patrí spoločnosti Rosnefť a zohráva dôležitú úlohu pri podpore ruského vojnového úsilia. Jej ročná spracovateľská kapacita je 17 miliónov ton ropy, čo je približne 6,1 % celkovej ruskej rafinácie.
Útok zasiahol objekt vzdialený viac ako 470 km od štátnej hranice Ukrajiny. Predchádzal mu úder 15. novembra, po ktorom rafinéria pozastavila spracovanie ropy.
Zdroj: SITA.sk - Útok dronov spôsobil výbuchy a požiar v rafinérii v ruskom meste Riazaň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí
Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí