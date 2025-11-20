Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Meniny má Félix
 24hod.sk    Zo zahraničia

20. novembra 2025

Útok dronov spôsobil výbuchy a požiar v rafinérii v ruskom meste Riazaň


Tagy: vojna na Ukrajine

Explózie a požiar v oblasti sekundárnych zariadení na spracovanie ropy v ropnej rafinérii v ruskom meste Riazaň spôsobil útok dronov, ktorý v noci na štvrtok podnikla ukrajinská ...



20.11.2025 (SITA.sk) - Explózie a požiar v oblasti sekundárnych zariadení na spracovanie ropy v ropnej rafinérii v ruskom meste Riazaň spôsobil útok dronov, ktorý v noci na štvrtok podnikla ukrajinská armáda. Oznámil to na Facebooku ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda. Išlo už o druhý úder na tento podnik v priebehu necelého týždňa. Rafinéria zásobuje palivom Moskovskú oblasť.


„Jednotky ukrajinských obranných síl vykonali opakovaný úder na ropnú rafinériu v Riazanskej oblasti v Rusku v rámci úsilia o zníženie schopností ozbrojených síl Ruskej federácie," uviedol ukrajinský generálny štáb.

Rafinéria v Riazanskej oblasti patrí spoločnosti Rosnefť a zohráva dôležitú úlohu pri podpore ruského vojnového úsilia. Jej ročná spracovateľská kapacita je 17 miliónov ton ropy, čo je približne 6,1 % celkovej ruskej rafinácie.

Útok zasiahol objekt vzdialený viac ako 470 km od štátnej hranice Ukrajiny. Predchádzal mu úder 15. novembra, po ktorom rafinéria pozastavila spracovanie ropy.


Zdroj: SITA.sk - Útok dronov spôsobil výbuchy a požiar v rafinérii v ruskom meste Riazaň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
