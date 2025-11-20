|
20. novembra 2025
Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí
Nezamestnanosť na Slovensku sa v októbri mierne znížila a úradom práce ubudlo nielen absolventov škôl, ale aj ľudí, ktorí boli bez práce dlhodobo. Podľa najnovších údajov ústredia práce klesol podiel ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku sa v októbri mierne znížila a úradom práce ubudlo nielen absolventov škôl, ale aj ľudí, ktorí boli bez práce dlhodobo. Podľa najnovších údajov ústredia práce klesol podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie o jednu stotinu percentuálneho bodu na úroveň 3,87 percenta.
Medziročne však vidno mierny nárast. Oproti vlaňajšiemu októbru je tento ukazovateľ vyšší o desatinu bodu. Celkový počet ľudí bez práce sa pohybuje tesne pod hranicou 166-tisíc.
Pozitívny posun vidno najmä pri mladých, ktorí ukončili školu a vstupujú na trh práce. Po septembrovom náraste, ktorý každý rok prichádza s koncom letných prázdnin, ich počet v evidencii opäť klesol. Uchádzačov so stredoškolským vzdelaním bolo v októbri 8 040, čo je o 638 menej než mesiac predtým. Počet absolventov s vysokoškolským diplomom klesol na 2 158, teda o 522 osôb. Minister práce Erik Tomáš to vníma ako dôkaz, že mladým sa darí presadiť na pracovnom trhu.
Historicky nízke počty absolventov v evidencii potvrdzuje aj generálny riaditeľ ústredia práce Peter Ormandy. Poukázal na výraznú zmenu za posledných pätnásť rokov. „V októbri 2010 sme evidovali viac ako 34-tisíc absolventov bez práce, tento rok ich bolo 10 198,“ pripomenul. Taktiež je možné pozorovať pokračujúci pokles dlhodobo nezamestnaných. Na úradoch práce bolo v októbri 61 096 ľudí bez práce dlhšie než rok, čo je o 664 menej ako v septembri a o 3 347 menej než pred rokom. Za posledné dva roky klesol ich počet spolu o viac ako osem tisíc.
Vývoj tak naznačuje stabilný trh práce, na ktorom je stále veľký počet voľných pozícií. V októbri ich úrady evidovali 116 571, čo je mierne viac než mesiac predtým. Najväčší dopyt tradične vykazuje Bratislavský kraj, na opačnom konci rebríčka je Prešovský kraj. Zamestnávatelia aktuálne hľadajú aj veľa mladých. Pre absolventov je vhodných takmer 50-tisíc ponúk.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí
