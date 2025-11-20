Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

20. novembra 2025

Vyhnite sa cestám do Česka, varuje poľský rezort zahraničia


Tagy: epidémia žltačky v Česku

Poľské ministerstvo zahraničia vydalo občanom varovanie pred cestami do Česka pre prudký rast počtu prípadov vírusovej hepatitídy A. Varovanie zdôrazňuje zvýšené riziko ...



gettyimages 1194751427 676x507 20.11.2025 (SITA.sk) - Poľské ministerstvo zahraničia vydalo občanom varovanie pred cestami do Česka pre prudký rast počtu prípadov vírusovej hepatitídy A. Varovanie zdôrazňuje zvýšené riziko predovšetkým pre dospelých v strednom veku a deti. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje poľskú televíziu TVN24.


Poľské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že ľudia by mali cestu do Česka zvážiť. „Odporúčame vyhnúť sa cestám, pokiaľ to nie je nutné," uviedlo. Zároveň varovalo, aby tí, ktorí do ČR vycestujú, dbali na hygienu rúk a vyhýbali sa jedlu z nepreverených zdrojov.

Rezort cestovateľom radí, aby pili iba balenú vodu a využívali overené stravovacie podniky. „Najspoľahlivejšou ochranou zostáva očkovanie,“ pripomenulo ministerstvo s tým, že odporúčanie bude priebežne aktualizovať podľa vývoja situácie.

Českí hygienici zaznamenali od začiatku roka už takmer 2 600 nákaz žltačkou. Je to štyrikrát viac ako vlani. Najviac prípadov hlási Praha a Stredočeský kraj.


Zdroj: SITA.sk - Vyhnite sa cestám do Česka, varuje poľský rezort zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: epidémia žltačky v Česku
