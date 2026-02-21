Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eleonóra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Útokov na novinárov vlani opäť pribudlo, agresivita stúpa hlavne v online priestore


Tagy: Bezpečná.Žurnalistika.sk Novinári útoky na novinárov

Počet útokov voči novinárom sa v roku 2025 opäť zvýšil. Nárast útokov a incidentov voči novinárom a médiám na Slovensku zaznamenala platforma na ochranu novinárov



Zdieľať
gettyimages 142335228 676x438 21.2.2026 (SITA.sk) - Počet útokov voči novinárom sa v roku 2025 opäť zvýšil. Nárast útokov a incidentov voči novinárom a médiám na Slovensku zaznamenala platforma na ochranu novinárov Bezpečná.žurnalistika.sk, fungujúca pod Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK). V roku 2025 zaznamenali 77 incidentov voči novinárom, čo je ďalší nárast oproti roku 2024, kedy zaregistrovali 74 incidentov.


„Naša analýza však ukazuje, že útokov voči novinárom, a to najmä v online priestore, je ešte oveľa viac. Prispievajú k tomu aj politici, ktorí na novinárov útočia z vládnych pozícií a dochádza tak k normalizácii nenávistných prejavov voči novinárom v spoločnosti - v online priestore aj v reálnom živote," upozornilo ICJK.

Zaznamenali aj tri rozby smrťou


Z celkového počtu 77 útokov za minulý rok 25 mierilo proti ženám novinárkam a 23 proti mužom novinárom. V ostatných prípadoch boli cieľom konkrétne médiá alebo novinári ako skupina. Najčastejšie išlo o vyhrážky (35) a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie.

„Zaznamenali sme aj tri hrozby smrťou a tri právne hrozby," dodalo centrum a priblížilo, že v roku 2025 sa objavilo viacero nových typov útokov, medzi nimi napríklad aj sériové dlhodobé ataky voči konkrétnym novinárom zaoberajúcim sa príslušnými témami. Prípady, ktoré platforma zaznamenala sú však podľa ICJK iba zlomok útokov, ktorým novinári musia čeliť.

„Len v rámci jednej analýzy, ktorú sme urobili na vybraných platených postoch na sociálnych sieťach v priebehu prvého polroka 2025, sme zaznamenali ďalšie viac ako dve stovky útokov, ktoré sa, samozrejme, líšili mierou intenzity. Analýza ukázala, že Slovensko na tom bolo najhoršie zo štátov V4," dodalo centrum.

Obmedzovanie prístupu k informáciám


Koordinátorka Bezpečnej žurnalistiky Karolína Farská upozornila na závažnosť situácie. „Nevidíme len nárast počtu incidentov, ale aj rastúcu intenzitu a agresivitu útokov, najmä v online priestore. Preto je kľúčové, aby nám novinárky a novinári útoky hlásili: aby v tom nezostali sami a aby sme im vedeli poskytnúť potrebnú podporu," povedala Farská.

Predseda ICJK Lukáš Diko doplnil, že útoky na novinárov je často potrebné vnímať aj ako obmedzovanie verejnosti k prístupu k informáciám. „Novinári čelia útokom, pretože sa pýtajú otázky vo verejnom záujme. Namiesto odpovedí na nich politici zaútočia a verejnosť sa tak nedostane k odpovediam o legitímnych témach verejného záujmu," podotkol Diko.

Platforma na ochranu novinárov Bezpečná.žurnalistika.SK vznikla na piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Monitoruje útoky na novinárov a poskytuje právnu, psychologickú a bezpečnostnú podporu novinárom vystaveným hrozbám a útokom.


Zdroj: SITA.sk - Útokov na novinárov vlani opäť pribudlo, agresivita stúpa hlavne v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečná.Žurnalistika.sk Novinári útoky na novinárov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V pondelok pokračuje proces s Bombicom, môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie
<< predchádzajúci článok
Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 