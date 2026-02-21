|
Sobota 21.2.2026
Meniny má Eleonóra
Archív správ
Denník - Správy
21. februára 2026
Útokov na novinárov vlani opäť pribudlo, agresivita stúpa hlavne v online priestore
Počet útokov voči novinárom sa v roku 2025 opäť zvýšil. Nárast útokov a incidentov voči novinárom a médiám na Slovensku zaznamenala platforma na ochranu novinárov
21.2.2026 (SITA.sk) - Počet útokov voči novinárom sa v roku 2025 opäť zvýšil. Nárast útokov a incidentov voči novinárom a médiám na Slovensku zaznamenala platforma na ochranu novinárov Bezpečná.žurnalistika.sk, fungujúca pod Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK). V roku 2025 zaznamenali 77 incidentov voči novinárom, čo je ďalší nárast oproti roku 2024, kedy zaregistrovali 74 incidentov.
„Naša analýza však ukazuje, že útokov voči novinárom, a to najmä v online priestore, je ešte oveľa viac. Prispievajú k tomu aj politici, ktorí na novinárov útočia z vládnych pozícií a dochádza tak k normalizácii nenávistných prejavov voči novinárom v spoločnosti - v online priestore aj v reálnom živote," upozornilo ICJK.
Z celkového počtu 77 útokov za minulý rok 25 mierilo proti ženám novinárkam a 23 proti mužom novinárom. V ostatných prípadoch boli cieľom konkrétne médiá alebo novinári ako skupina. Najčastejšie išlo o vyhrážky (35) a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie.
„Zaznamenali sme aj tri hrozby smrťou a tri právne hrozby," dodalo centrum a priblížilo, že v roku 2025 sa objavilo viacero nových typov útokov, medzi nimi napríklad aj sériové dlhodobé ataky voči konkrétnym novinárom zaoberajúcim sa príslušnými témami. Prípady, ktoré platforma zaznamenala sú však podľa ICJK iba zlomok útokov, ktorým novinári musia čeliť.
„Len v rámci jednej analýzy, ktorú sme urobili na vybraných platených postoch na sociálnych sieťach v priebehu prvého polroka 2025, sme zaznamenali ďalšie viac ako dve stovky útokov, ktoré sa, samozrejme, líšili mierou intenzity. Analýza ukázala, že Slovensko na tom bolo najhoršie zo štátov V4," dodalo centrum.
Koordinátorka Bezpečnej žurnalistiky Karolína Farská upozornila na závažnosť situácie. „Nevidíme len nárast počtu incidentov, ale aj rastúcu intenzitu a agresivitu útokov, najmä v online priestore. Preto je kľúčové, aby nám novinárky a novinári útoky hlásili: aby v tom nezostali sami a aby sme im vedeli poskytnúť potrebnú podporu," povedala Farská.
Predseda ICJK Lukáš Diko doplnil, že útoky na novinárov je často potrebné vnímať aj ako obmedzovanie verejnosti k prístupu k informáciám. „Novinári čelia útokom, pretože sa pýtajú otázky vo verejnom záujme. Namiesto odpovedí na nich politici zaútočia a verejnosť sa tak nedostane k odpovediam o legitímnych témach verejného záujmu," podotkol Diko.
Platforma na ochranu novinárov Bezpečná.žurnalistika.SK vznikla na piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Monitoruje útoky na novinárov a poskytuje právnu, psychologickú a bezpečnostnú podporu novinárom vystaveným hrozbám a útokom.
Zdroj: SITA.sk - Útokov na novinárov vlani opäť pribudlo, agresivita stúpa hlavne v online priestore © SITA Všetky práva vyhradené.
