 24hod.sk    Zo zahraničia

20. mája 2026

Útoky na Moskvu môžu oslabiť podporu vojny medzi Rusmi, tvrdí vojenský analytik


Podľa experta Oleksija Melnyka ukrajinské útoky, ktoré zasiahli aj ruskú metropolu, nezostali medzi obyvateľmi Moskvy nepovšimnuté. Pokračujúce ukrajinské útoky na Moskvu by mohli ovplyvniť podporu ...



20.5.2026 (SITA.sk) - Podľa experta Oleksija Melnyka ukrajinské útoky, ktoré zasiahli aj ruskú metropolu, nezostali medzi obyvateľmi Moskvy nepovšimnuté.


Pokračujúce ukrajinské útoky na Moskvu by mohli ovplyvniť podporu vojny proti Ukrajine medzi samotnými Rusmi. Pre portál liga.net to uviedol vojenský analytik ukrajinského Razumkovovho centra Oleksij Melnyk.

Podľa experta ukrajinské útoky, ktoré zasiahli aj ruskú metropolu, nezostali medzi obyvateľmi Moskvy nepovšimnuté. Označil ich za psychologický úder pre vojensko-politické vedenie Ruskej federácie.

„Pre Putina je dôležité zachovať ilúziu, že táto vojna sa netýka obyvateľov Moskvy. Preto by mali obranné sily pokračovať a zvyšovať útoky na Moskvu - je to bod, ktorý môže radikálne ovplyvniť spoločenskú podporu vojny vo vnútri samotného Ruska,“ povedal Melnyk.

Analytik zároveň tvrdí, že Rusko nemá dostatočné kapacity na úplné zabezpečenie protivzdušnej obrany hlavného mesta. Napriek tomu, že ruský vojensko-priemyselný komplex podľa neho funguje naplno, krajina čelí nedostatku rakiet pre systémy protivzdušnej obrany.

Melnyk upozornil, že výrobný cyklus jednej rakety pre západné protilietadlové systémy trvá 20 až 25 mesiacov, pričom pri čínskych systémoch nie je výrazne kratší. „Preto v prípade zosilnenia útokov bude pri rozdeľovaní nedostatkovej munície uprednostnená Moskva,“ dodal analytik.


Zdroj: SITA.sk - Útoky na Moskvu môžu oslabiť podporu vojny medzi Rusmi, tvrdí vojenský analytik © SITA Všetky práva vyhradené.

