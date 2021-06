Útvar hodnoty za peniaze si posvietil na nákup vrtuľníkov Black Hawk, zverejnenie štúdie nebolo v súlade legislatívou

Alternatívy vrtuľníkov

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zverejnenie a aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pri nákupe dvoch viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Black Hawk nebolo v súlade legislatívnymi požiadavkami. Zhodnotil to Útvar hodnoty za peniaze s tým, že podľa Ministerstvo obrany SR (MO SR) je dôvodom krátka platnosť ponuky Spojených štátov amerických.Rezort mal vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti najneskôr 30 dní pred začiatkom prípravy investície, následne ju aktualizovať pred vyhlásením verejného obstarávania. Aktuálna ponuka USA bola ministerstvu obrany doručená 1. mája s termínom podpisu kontraktu do 8. júna.Ministerstvo obrany predložilo štúdiu uskutočniteľnosti na hodnotenie ministerstvu financií 12. mája s očakávaným termínom schvaľovania vládou 2. júna. Požiadavku na tento projekt pritom predložil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko už v septembri 2020. Vláda odobrila nákup dvoch vrtuľníkov Black Hawk v stredu 2. júna.Podľa Útvaru hodnoty za peniaze mohli byť alternatívami vrtuľníkov vo výzbroji pre špeciálne sily ťažké helikoptéry CH-47 a CH 53. MO SR ich odmietlo ako finančne nedostupné, štúdia uskutočniteľnosti toto porovnanie neobsahuje. Cieľom by malo byť vybrať alternatívu, ktorá najviac zvýši spôsobilosť Ozbrojených síl SR.Podľa predloženého materiálu a ďalších dokumentov je poskytnutie grantu 50 miliónov dolárov podmienené nákupom vrtuľníkov, zosúladením modernizačných výdavkov MO SR so štandardmi NATO a vyradením starej sovietskej výzbroje.„Štúdia neporovnáva ani možnosť nákupu ľahkých viacúčelových vrtuľníkov, ktorú v minulosti prezentovalo ministerstvo obrany ako jednu z hlavých alternatív k navrhovanému projektu,“ uviedol útvar. Podľa poskytnutých dokumentov požiadavku MO SR na ne nebolo možné vypracovať v súlade s pravidlami programu Foreign Military Sales (FMS).Pre nedostatky v štúdii uskutočniteľnosti nemohol Útvar hodnoty za peniaze vykonať ani plnohodnotné ekonomické hodnotenie projektu. Zdôraznil, že pre zlepšenie možností ekonomického hodnotenia by budúce štúdie uskutočniteľnosti mali obsahovať široký výber, opis a vyhodnotenie alternatívnych riešení a finančnú analýzu a ekonomickú analýzu, ktoré porovnávajú viaceré alternatívy.„Materiál a ďalšie dokumenty MO SR vylučujú nákup iného typu vrtuľníkov ako UH-60M aj na základe argumentu o zvýšených nákladoch na logistiku, výcvik a personálne zabezpečenie. Porovnanie týchto nákladov, aspoň za použitia odhadov, v štúdii uskutočniteľnosti chýba,“ komentoval útvar.Doplnil však, že program FMS zaručuje rovnaké ceny, ako vláde USA po aplikácii množstevných a iných zliav. Je preto predpoklad, že ponúkané jednotkové ceny sú primerané aktuálnym trhovým podmienkam. Celkové náklady projektu počas 20 rokov dosiahnu minimálne 161 miliónov eur s DPH, z toho náklady na životný cyklus a prevádzku budú 58,8 milióna eur pri nálete 250 letových hodín ročne na stroj.Odhad je založený na skúsenostiach OS SR. Výpočty obsahujú náklady na prevádzku, predpísanú údržbu, muníciu, poistenie, výcvik personálu a ďalšie položky. Z obstarávacej sumy 102,6 milióna eur s DPH grant USA pokryje približne 41,67 milióna eur a Slovenská republika 60,97 milióna eur.Kľúčovým prvkom projektu je využitie nevratného grantu vlády USA 50 miliónov dolárov. „Rizikom, ktoré môže byť pozitívne aj negatívne, je vývoj menového kurzu medzi eurom a americkým dolárom, čo bude vplývať na splátky za nákup, ceny náhradných dielov, spotrebného materiálu a poskytovaných služieb,“ uzavrel útvar.