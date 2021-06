Obvinený Žiga by mal ostať v predsedníctve Hlasu aj po najbližšom sneme, myslí si Tomáš

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Hlas-SD) je za to, aby obvinený Peter Žiga ostal v predsedníctve strany Hlas - sociálna demokracia aj po jej najbližšom sneme. Povedal to v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Peter Žiga je obvinený z korupcie.Tomáš zároveň odmietol, že by sa s oligarchom Jozefom B. stretol v Hoteli Hilton, podobne ako bývalý minister vnútra za stranu Smer - sociálna demokracia Róbert Kaliňák