Tréner Magoni poslal Vlhovú na tri dni k moru, veľký glóbus má prednosť pre medailou z MS

10.2.2021 - Z majstrovstiev sveta v Cortine d'Ampezzo chce Petra Vlhová medailu, ale hlavná priorita sezóny to nie je. Jej tréner Livio Magoni tvrdí, že hlavný cieľ je zisk veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2020/2021.Honor najlepšej lyžiarky sezóny v bojoch o veľký glóbus je niečo, čo dosiaľ nezískal žiadny slovenský lyžiar. A Vlhová už má skúsenosti v podobe druhého aj tretieho miesta."Svetový šampionát nie je naša priorita. Chceme medailu, ale náš skutočný cieľ je veľký glóbus. To by bol historický počin pre Slovensko. Medaily z MS už máme a tiež malé glóbusy zo Svetového pohára. Teraz chceme veľkú trofej," povedal Livio Magoni.Vlhová je držiteľka medailového kompletu z MS 2019 v Aare. Aktuálna líderka Svetového pohára je z roka na rok čoraz univerzálnejšia. V tejto "pandemickej" sezóne vyhrala štvoro pretekov SP a na konte má dovedna sedem pódiových umiestnení.Až pätnásťkrát bola v najlepšej desiatke. Ako jediná pretekárka zo ženského profikolotoča absolvovala všetkých 22 podujatí SP."Našu letnú prípravu sme prispôsobili tomu, aby si Petra udržala formu čo najdlhšie. Do sezóny sme išli s taktikou byť super silní hneď na začiatku, aby sme získali náskok pred súperkami a prinútili ich prenasledovať nás. To má potom za následok, že musia robiť veci, ktoré nemali v pláne," vysvetlil Magoni.Skúsený taliansky odborník priznal, že aj nedávnu únavu svojej zverenkyne očakával. "Preto sme ju poslali na tri dni k moru, aby si oddýchla s rodinou," prezradil.Podľa jeho slov ambiciózna Liptáčka minulý týždeň strávila pár dní v rezorte Grado na severovýchode Talianska pri pobreží Jadranského mora.Znie to neuveriteľne, ale na rovnaké miesto poslal Magoni aj svoju predchádzajúcu "hviezdnu" zverenkyňu Tinu Mazeovú v sezóne 2012/2013, keď napokon získala celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Mazeová vtedy vyhrala 11 pretekov SP a jej 2414 bodov je dodnes platný rekord.Na MS v Cortine d'Ampezzo neskrýva Vlhová vysoké ambície. Za istých okolností má šancu získať medailu vo všetkých piatich disciplínach, v ktorých sa predstaví.Pôvodne už mala mať za sebou alpskú kombináciu aj super G, ale nevyspytateľné počasie v Dolomitoch bolo proti a v úvodné tri dni svetového šampionátu nedovolilo lyžiarom absolvovať ani jedny preteky.Ženy vstúpia do bojov o cenné kovy štvrtkovými pretekmi v super G (10.45), v rovnaký deň budú prvýkrát v akcii aj muži. Ich super G sa začne o 13.00 h.Magoni potvrdil, že Vlhová dosiaľ nemala súťažnú skúsenosť v Cortine d'Ampezzo. Tým, že sa úvodné dvoje preteky uskutočnia s časovým oneskorením, sa miestna premiéra pre Slovenku o pár dní odložila."Už aspoň vie, kde je lyžiarsky vlek a miestnosť pre 'hospitality'. A tiež sme už absolvovali prehliadku trate," doplnil ambiciózny Talian.