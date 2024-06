Šesťročné dieťa, ktoré vytiahlo atrapu zbrane pred Pellegriniho domom, budú preverovať sociálne orgány (video)

Konanie už začali

Incident mohol skončiť fatálne

3.6.2024 (SITA.sk) - Sociálne orgány začali konať voči domácnosti, z ktorej pochádza šesťročný chlapec, ktorý z auta mieril atrapou zbrane na dom novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho . Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ).Ako spresnil, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately začalo zisťovanie, pričom pôjde o štandardný postup. Vykonajú pohovor s dieťaťom a rodičmi a pošlú dožiadania na školu a k lekárovi a navrhnú sociálny plán na základe zistení."Nie je tolerovateľné, aby šesťročné dieťa s kuklou na hlave a s atrapou zbrane trčalo z auta a na niekoho mierilo. Je to vec, ktorá je okamžite na podnet. Začali sme konanie, kontaktovali sme sa aj s políciou a o výsledkoch budeme informovať," uviedol Tomáš a dodal, že zaznamenali ospravedlňujúci list zo strany otca, no podľa ministra ho to nezbavuje zodpovednosti za dieťa a jeho výchovu."Svojím postupom chceme pomôcť k výchove dieťaťa a zistiť, či tam sú, alebo nie sú problémy," uzavrel Tomáš.V spomínanej domácnosti spolu žije šesťročný chlapec a jeho otec, ktorí sú súčasne aktérmi incidentu, ktorý sa stal minulý týždeň v Bratislave. Otec šoféroval auto a na zadnom sedadle viezol syna, ktorý mal otvorené okno, kuklu na hlave a atrapu zbrane v ruke.Chlapec atrapou zbrane mieril na dom, v ktorom sa zdržiava novozvolený prezident Pellegrini. Ako uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) deň po incidente, polícia a príslušníci Úradu na ochranu verejných činiteľov sú v súčasnosti v reakcii na atentát na premiéra Roberta Fica Smer-SD ) v plnom nasadení a pripravení reagovať v zlomku sekundy. Zbraň či atrapu zbrane tak mohli vyhodnotiť ako bezpečnostnú hrozbu, a celý tento incident mohol tak podľa neho skončiť fatálne.