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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Zverev po smolnom finále Wimbledonu plánuje stále viac dostávať pod tlak Sinnera aj Alcaraza


Tagy: Wimbledon

Alexander Zverev napriek prehre vo wimbledonskom finále dvojhry mužov verí v svoju cestu na tenisový vrchol. Nemecký tenista Alexander Zverev je presvedčený, že dokáže prekonať Taliana Jannika Sinnera ...



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french_open_tennis_37356 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Alexander Zverev napriek prehre vo wimbledonskom finále dvojhry mužov verí v svoju cestu na tenisový vrchol.


Nemecký tenista Alexander Zverev je presvedčený, že dokáže prekonať Taliana Jannika Sinnera aj Španiela Carlosa Alcaraza a stať sa dominantnou postavou v tenise, hoci v nedeľu prehral vo finále wimbledonskej dvojhry mužov. Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu mal po júnovom premiérovom grandslamovom titule na Roland Garros v Paríži šancu vyhrať aj Wimbledon, keď v zápase s Sinnerom získal prvý set. Húževnatú svetovú jednotku však nezdolal a prehral 7:6 (7), 6:7 (2), 3:6, 4:6.

Zverevovi bolo po finále ľúto, že sa mu nepodarilo stať prvým Nemcom, ktorý ovládol Wimbledon od roku 1991 a triumfu Michaela Sticha. Vo svojom výnimočnom výkone za posledné dva mesiace však našiel potešenie. Zbavil sa nálepky najtalentovanejšieho hráča bez grandslamového titulu a prekonal dlhodobé ťažkosti na tráve postupom do svojho prvého wimbledonského finále.

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V rebríčku ATP sa posunul na 2. miesto za Sinnera a pred Alcaraza. Španiel v Paríži aj Londýne chýbal pre problémy so zápästím. Zverev verí, že je pripravený bojovať o post svetovej jednotky a najcennejšie tenisové trofeje.

"Dúfam, že áno. Práve preto som tu. Tento rok som urobil progres. Tlačím na týchto chalanov. Síce som ich nezdolal, ale dostal som ich na hranicu možností," poznamenal.

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"Alcaraz v Austrálii, Jannik možno tu. Aj keď to boli štyri sety, myslím si, že veľmi vyrovnané, ktoré mohli ísť aj na päť. Za posledné roky som bol vždy ten tretí v poradí, ale bol som ďaleko od týchto dvoch. Ak sa k nim priblížim a dokážem konkurovať a vyhrávať veľké turnaje spolu s nimi, bolo by to skvelé," pokračoval.

Sinner zostáva hlavným súperom Zvereva v jeho ambíciách po ďalších grandslamových úspechoch. Taliansky 24-ročný tenista vyhral posledných 10 vzájomných zápasov proti Zverevovi a znova odolal jeho snahám prekonať perfektný servis a presné údery.

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"Je stále najlepší hráč na svete. Verím, že sú len dvaja, možno traja chalani - pravdepodobne traja vrátane Novaka Djokoviča - ktorí ho môžu ohroziť. Všetci pracujeme na dosiahnutí tohto cieľa. Dnes som ho vyzval. Nie dosť, samozrejme, pretože som stále ten, kto prehráva. Budem v tom pokračovať, aby som to zlomil. Veľké turnaje sú ešte pred nami," dodal Zverev.

Nemec je presvedčený, že je schopný zdolať päťnásobného grandslamového šampióna Sinnera, ktorý vyhral Wimbledon dva roky po sebe. A postaviť sa aj sedemnásobnému šampiónovi na turnajoch "veľkej štvorky" Alcarazovi, ktorý triumfoval vo Wimbledone v rokoch 2023 a 2024.

"Povedal som to na začiatku roka a stále si za tým stojím. To je tenis, ktorý chcem hrať. Čím viac to robím, tým lepší, dúfam, budem. Vyhral som grandslamový turnaj prvýkrát v kariére v Paríži. A vo Wimbledone som dosiahol svoje prvé finále. Niečo určite funguje. Je to dokonalé? Nie. Ale myslím si, že sa uberáme správnym smerom," uzavrel Zverev.


Zdroj: SITA.sk - Zverev po smolnom finále Wimbledonu plánuje stále viac dostávať pod tlak Sinnera aj Alcaraza © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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