Huawei predstavuje očakávané novinky: Smart hodinky WATCH GT 5, nové hodinky na meranie tlaku a inovatívne tablety

Na prezentácii boli tiež predstavené tablety Huawei MatePad Pro 12.2 a Huawei MatePad 12 X, ktoré spoločne prinášajú novú generáciu nositeľných zážitkov a modernizované technológie pre vyššiu produktivitu a bezproblémovú konektivitu.

Séria Huawei WATCH GT 5: Dizajn ako z móla

Hodinky série WATCH GT 5 patria medzi prvé smart hodinky Huawei, ktoré predstavujú systém Huawei TruSense, integrovanú funkciu sledovania zdravia a kondície, ktorá je vybavená vylepšeným snímačom a zdokonalenými algoritmami. Vďaka tomu sú výsledky rýchlejšie, presnejšie a komplexnejšie.

Nové hodinky sa vyznačujú výrazným dizajnom s ostrými hranami, a sú k dispozícii vo verziách Pro alebo Standard. Hodinky boli navrhnuté s ohľadom na módny dizajn, pričom verzia Pro je vyrobená z kvalitných materiálov titánovej zliatiny leteckej kvality a nanokryštalickej keramiky, vďaka čomu majú hodinky vyššiu úroveň odolnosti.

Nové smart hodinky prinášajú okrem módneho dizajnu aj športové funkcie na profesionálnej úrovni. Model Pro poteší najmä potápačov a golfistov, ktorých poteší nová funkcia, ktorá mapuje viac ako 15 000 globálnych golfových ihrísk.[1] Vášniví potápači sa zase môžu tešiť na režim Free Diving[2], ktorý ponúka používateľom komplexnejšie funkcie sledovania ich výkonu pod vodou. Hodinky Huawei WATCH GT 5 Pro navyše integrujú aj profesionálne bežecké funkcie Trail Run [3], a podporujú aj funkciu navigácie po segmentoch, či 10-metrovú obrysovú mapu.

Navyše, nová generácia hodiniek ponúka výnimočnú výdrž batérie, až 14 dní používania v prípade modelu Huawei Watch GT 5 a Watch GT 5 Pro (46mm) a až 7 dní v prípade modelov Huawei WATCH GT 5 (41mm) a GT 5 Pro (42mm) [4].

Hrdí ambasádori nositeľných zariadení Huawei: Pamela Reif a Sir Mo Farah

Na podujatí vystúpili aj ambasádori nositeľných produktov Huawei - Sir Mo Farah a Pamela Reif. Bývalý víťaz olympijských hier v behu Sir Mo Farah sa s účastníkmi podelil o svoje skúsenosti s pokročilými športovými technikami. Fitness influencerka Pamela Reif sa zase zamerala na dizajn hodiniek, fitness kurzy, a kampaň „Light Up Your Rings“.

Pamela Reif v úvode vyjadrila svoj obdiv k novým hodinkám: „Hodinky Huawei Watch GT 5 Pro nie sú len smart hodinky, ale aj štýlový kúsok s módnym dizajnom. Okrem toho spoločnosť Huawei urobila niekoľko pôsobivých vylepšení v oblasti sledovania aktivity, vďaka ktorým môžete spolu so mnou rozžiariť prstence vašej aktivity každý deň!“

Sir Mo Farah zopakoval tento názor a dodal: „Ako bežcovi mi záleží na malých detailoch, ktoré mi poskytujú konkurenčnú výhodu. Vylepšená funkcia Sunflower GPS absolútne mení pravidlá hry, zatiaľ čo úplne nová funkcia analýzy bežeckej formy môže každému bežcovi poskytnúť informácie o tom, ako ušetriť sekundy a prekonať svoj osobný rekord.“

Huawei WATCH D2: prvé inteligentné hodinky na svete s ambulantným monitorovaním krvného tlaku

Uvedenie hodiniek Huawei WATCH D2 na trh znamenalo prelomovú inováciu. Ako prvé zariadenie na svete na ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) na zápästí, ktoré bolo certifikované NMPA a MDR, sú hodinky významným krokom vpred v oblasti nositeľných technológií, ktorý stelesňuje záväzok spoločnosti Huawei podporovať zdravie používateľov.

Hodinky poskytujú 24-hodinové presné meranie krvného tlaku, a sú vybavené systémom Huawei TruSense pre rýchlejšie a presnejšie výsledky.

Spoločnosť Huawei už viac ako deväť rokov inovuje technológiu merania krvného tlaku a dlhodobo spolupracuje so svetovými odborníkmi na hypertenziu, vrátane profesora Gregoryho Stergioua, prezidenta Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu (Elect International Society of Hypertension), profesora Wanga Jiguanga, prezidenta Čínskej ligy pre hypertenziu, a mnoho ďalších.

Hodinky Huawei WATCH D2 sa vyznačujú ľahkým a tenkým dizajnom, obsahujú mimoriadne úzky mechanický vzduchový vankúš a 1,82-palcový veľký displej. Na rozdiel od tradičných elektronických tlakomerov na hornú časť ramena, predstavuje vzduchový vankúš len približne 1/5 šírky a 1/25 objemu, čo uľahčuje meranie krvného tlaku bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Okrem toho môžu používatelia jediným dotykom zmerať až 9 telesných ukazovateľov a vygenerovať správu o prehľade zdravia (Health Overview).[5].

Huawei Watch Ultimate Zelená edícia: Objavujte bez obmedzení

V nadväznosti na minuloročné vydanie predstavujú hodinky Huawei WATCH Ultimate nové pokročilé golfové funkcie a vylepšený režim Expedition Mode spolu s novým zeleným farebným prevedením, ktoré kombinuje revolučné technológie a špičkové remeselné spracovanie a stelesňuje ducha dobrodružstva.

Nová, zelená edícia prináša exkluzívny dvojfarebný nano-tech keramický rámik, ktorý si vyžaduje zložitejší výrobný proces, aby vzniklo nádherné, bielo-zelené, estetické farebné duo.

Úplne nová pokročilá funkcia golfových ihrísk Golf Course Mode[6] ponúka presné analýzy a poznatky pre golfových nadšencov, vrátane vzdialenosti, dĺžky odpalu, AI golfový asistent (AI Caddie) a ďalších funkcií. Nová funkcia Expedition Route Import[7] sa prepojí s aplikáciou Huawei Health (Zdravie), vďaka čomu môžu používatelia ľahko importovať svoje trasy.

Spoločnosť Huawei je odhodlaná pomáhať spotrebiteľom pestovať zdravý životný štýl a cvičebné návyky prostredníctvom globálneho pokračovania kampane „Light Up Your Rings“. Využitím systému krúžkov aktivity a medailí ponúka kampaň pútavý zážitok, ktorý pomáha podporuje zdravý pohyb a aktívny životný štýl.

Okrem toho sú nositeľné zariadenia Huawei vždy navrhnuté tak, aby boli kompatibilné so smartfónmi so systémom Android aj iOS, aby boli najnovšie inovácie v oblasti zdravotných technológií a funkcie sledovania športových aktivít dostupné ešte širšiemu publiku.

MatePad Pro 12,2“: Stvorenie krásy

Najnovší vlajkový tablet Huawei MatePad Pro 12,2“ je navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalý používateľský zážitok zameraný na kreativitu a produktivitu.

Huawei MatePad Pro 12,2“ je vybavený inovatívnym displejom Tandem OLED PaperMatte[8], ktorý poskytuje pôsobivý maximálny jas 2000 nitov[9] pre autentický zážitok zo sledovania. Pokročilé technológie proti odleskom a nano-gravírovanie zabezpečujú prvotriedny vizuálny zážitok podobný papieru. Dodáva sa aj s klávesnicou Huawei Glide Keyboard[10], ktorá je vybavená stylusom 2 v 1 a konštrukciou na ukladanie a nabíjanie klávesnice.

Inšpiráciu pre tvorivosť poskytne aplikácia GoPaint[11] ponúka širokú škálu nástrojov na digitálnu tvorbu vrátane prelomových štetcov Splatter a Fluid.[12]. FangTian Painting Engine 2.0 podporuje ultra veľké plátno s rozlíšením až 8K, a poskytuje profesionálne nástroje pre všetky umelecké a tvorivé duše.

Huawei MatePad 12 X: Štýl, kreativita a produktivita

Huawei MatePad 12 X je ľahký vlajkový model tabletu navrhnutý pre mladšiu generáciu. Podporuje produktivitu, umožňuje používateľom, ktorí udávajú trendy, plniť si svoje sny a zároveň poskytuje príjemný zážitok.

Nový tablet je vybavený inovatívnym perleťovým leskom Shimmery Pearlescent Sheen, ktorého výsledkom je kovovo biela farba s meniacimi sa farebnými efektmi. Vďaka celokovovému telu zariadenia s integrovaným bezšvovým dizajnom je tablet nielen štýlový, ale aj odolný.

Tablet Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition je vybavený mimoriadne jasným PaperMatte displejom , ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu zobrazenia, písania a dotyku, takže je ideálny na čítanie a kreatívnu prácu.

Dňa 19. septembra 2024 spoločnosť Huawei oficiálne spustila celosvetovú tvorivú aktivitu GoPaint na tému „Creative By Nature“. Od úvodného dňa až do 31. decembra 2024 môžu nadšenci maľovania na celom svete zdieľať svoje jedinečné digitálne umelecké diela na platforme Huawei Community.

Huawei potvrdzuje svoj záväzok k inováciám, móde a kreativite

Alex Huang, marketingový riaditeľ spotrebiteľskej divízie Huawei, zdôraznil globálny vplyv značky a jej záväzok k inováciám: „Našim cieľom je spojiť špičkové technológie, módu a kreativitu do produktov a bezproblémovo ich integrovať do každodenného života spotrebiteľov, pričom značka Huawei pokračuje v inšpirovaní spotrebiteľov prostredníctvom kampaní, ako je napríklad iniciatíva Light Up Your Rings a celosvetová aktivita GoPaint Creating.“

„Našim cieľom je prinášať inovatívne výrobky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú jedinečnú kombináciu módy a kreativity,“ povedal Huang. „ Prostredníctvom inšpirácie našich používateľov sa spoločnosť Huawei snaží vytvoriť prepojenejší svet, v ktorom technológie zlepšujú každodenný život a zbližujú ľudí.“

[1] Táto funkcia bude k dispozícii prostredníctvom aktualizácie OTA. Mapy golfových ihrísk na čínskom kontinente sú k dispozícii len vtedy, keď je aplikácia Huawei Health prihlásená do konta registrovaného na čínskom kontinente. Dostupnosť závisí od oficiálnych vydaní a aktuálnych podmienok. Podrobnosti o vašej krajine/oblasti a zoznam podporovaných miest nájdete na stránke https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16014632/. Mapy golfových ihrísk sú k dispozícii na stiahnutie v aplikácii HUAWEI Health (Zdravie).

[2] Výrobok spĺňa normu EN13319 pre potápačské príslušenstvo a podporuje voľné ponory do hĺbky 40 metrov. Môže sa nosiť počas plytkovodných aktivít, ako je plávanie v bazéne alebo na pobreží. Po nosení zariadenia pri vodných aktivitách ho okamžite vyčistite a vysušte, odstráňte škvrny, od vody z povrchu výrobku a všetkých otvorov a použite funkciu odvodnenia zariadenia, aby ste zabránili negatívnemu vplyvu na výkon zariadenia.

Viac informácií o odolnosti nositeľných zariadení Huawei voči vode nájdete na adrese: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15851428/.

Odolnosť voči vode nie je trvalá a výkon sa môže každodenným opotrebovaním zhoršiť. Odporúčame vám, aby ste zariadenie pravidelne nosili do autorizovaného servisného strediska Huawei na kontrolu a údržbu.

[3] Táto funkcia bude k dispozícii prostredníctvom aktualizácie OTA. Dostupnosť závisí od oficiálneho vydania a aktuálnych podmienok.

[4] Údaje pochádzajú z laboratórií spoločnosti Huawei. Skutočné používanie sa môže líšiť v závislosti od rozdielov medzi produktmi, zvyklostí používania a faktorov prostredia.

[5] Funkcia Health Glance nie je určená na lekárske použitie. Výsledky slúžia len na referenčné účely a nemali by sa používať ako základ pre lekársky výskum, diagnostiku alebo liečbu. Táto funkcia je podporovaná len na niektorých trhoch.

[6] Funkcia bude dostupná na HUAWEI WATCH Ultimate Black a Blue prostredníctvom aktualizácií OTA.

[7] Funkcia bude dostupná na HUAWEI WATCH Ultimate Black a Blue prostredníctvom aktualizácií OTA.

[8] Obrazovka má uhlopriečku 12,2 palca, čo predstavuje štandardný obdĺžnik. Skutočná plocha displeja môže byť menšia ako uvedená hodnota, a to z dôvodu prítomnosti zaoblených rohov. Tandemový OLED PaperMatte displej si osvojili iba 12,2-palcové edície HUAWEI MatePad Pro PaperMatte a Premium Gold. HUAWEI MatePad Pro 12,2-palcová verzia využíva displej Tandem OLED FullView. PaperMatte Display je obrazovka tabletu definovaná spoločnosťou Huawei, ktorá vytvára difúzny odraz na zníženie vplyvu svetla a slnečného svetla, aby bolo sledovanie pohodlnejšie. Zážitok sa môže mierne líšiť v závislosti od podmienok používania a prostredia.

[9] Údaje pochádzajú z laboratórií spoločnosti Huawei. Jas obrazovky sa mení v závislosti od prostredia. Prevláda skutočný výkon.

[10]Klávesnicu HUAWEI Glide Keyboard je potrebné zakúpiť samostatne.

[11]Aplikácia GoPaint je podporovaná len na niektorých tabletoch so systémom HarmonyOS 4.0 alebo novším. Podrobnosti nájdete v oficiálnych oznámeniach.

[12]Realistické textúry podporujú len niektoré tablety Huawei. Podrobnosti nájdete v oficiálnej informačnej správe.