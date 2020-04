Vedci vypestovali svietiace rastliny, vyžarujú jasné zelené svetlo (video)

Bez použitia externých chemikálií

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedci našli spôsob ako vypestovať rastliny, ktoré dokážu po celý svoj životný cyklus vyžarovať svetlo. Podarilo sa im to s pomocou génov svetielkujúcich húb, ktorých bioluminiscencia (vyžarovanie svetla živými organizmami, pozn. SITA) bola z metabolického hľadiska podobná prirodzeným procesom v rastlinách.Sekvencie DNA týchto húb vložili do rastlín tabaku a tie potom, od sadeníc až po dospelosť, vyžarovali jasné zelené svetlo."Dokazujeme, že z týchto svetielkujúcich húb môžete do rastlín preniesť štyri gény a zapojiť ich do ich metabolizmu tak, že rastliny začnú žiariť v tme," vysvetlil pre televíziu CNN Karen Sarkisyan, jeden z vedúcich autorov štúdie, ktorá vyšla v odbornom periodiku Nature Biotechnology.Na rozdiel od iných luminiscenčných technológií umožňuje nový objav rastlinám svietiť bez použitia externých chemikálií. Nová technológia by sa podľa vedcov dala použiť na viacero účelov, napríklad i tvorbu dekoratívnych svetielkujúcich rastlín a kvetov.Svetlo, ktoré vyžarujú rastliny, by tiež mohlo pomôcť pri štúdiu ich vnútorných procesov, keďže vedci vďaka nemu postrehli obyčajne nepovšimnuteľné správanie sa.Vedci tvrdia, že v rámci výskumu dokázali vytvoriť rastliny, ktoré žiaria "desaťnásobne" jasnejšie, bez toho, aby poškodili ich lístie. Za účelom svetielkovania by podľa ich slov dokázali upraviť aj iné rastliny vrátane petúnií či ruží. Ako tiež uviedli, v budúcnosti by sa rastliny podľa nich dali upraviť tak, aby menili farbu, jas alebo dokonca reagovali na svoje okolie.