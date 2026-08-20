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20. augusta 2026

Policajti zadržali v rámci akcie Predsudok štyroch podozrivých z útoku na mladých Indov v Nitre


Tagy: nitrianska polícia Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Trestné oznámenie Ublíženie na zdraví

Všetky zadržané osoby sú podľa nitrianskej krajskej polície podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta tohto roku v Nitre. Policajti z odboru kriminálnej polície



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gettyimages 686288804 20.8.2026 (SITA.sk) - Všetky zadržané osoby sú podľa nitrianskej krajskej polície podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta tohto roku v Nitre.


Policajti z odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre spolu s policajtmi Pohotovostnej motorizovanej jednotky vo štvrtok v ranných hodinách počas policajnej akcie s názvom Predsudok zadržali so súhlasom prokurátora Krajskej prokuratúry v Nitre štyri mladistvé osoby a vykonali domové prehliadky na troch miestach.

Všetky zadržané osoby sú podľa nitrianskej krajskej polície podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1. augusta tohto roku v Nitre.

Inda napadli muži v kuklách


„Vyšetrovatelia Policajného zboru vykonávajú úkony trestného konania. Procesná situácia v tejto chvíli nedovoľuje poskytnúť ďalšie informácie,“ informovala nitrianska krajská polícia. Mladíkov zo zahraničia v Nitre napadli muži v kuklách.

Jeden z nich po útoku skočil v nemocnici so zraneným okom a museli ho operovať. Incident sa udial v noci z piatka 31. júla na sobotu 1. augusta na Wilsonovom nábreží.

Trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru


Jeden z napadnutých Indov podal vo štvrtok 6. augusta trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Nitre, v ktorom hovorí o ublížení na zdraví, výtržníctve a poškodzovaní cudzej veci.

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Útok na indických študentov v Nitre odsúdil na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini. aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD)


Zdroj: SITA.sk - Policajti zadržali v rámci akcie Predsudok štyroch podozrivých z útoku na mladých Indov v Nitre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nitrianska polícia Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Trestné oznámenie Ublíženie na zdraví
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