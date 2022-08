V Bulharsku sa odohrala nehoda autobusu, ktorá pripravila o život štyroch turistov

6.8.2022 (Webnoviny.sk) - Štyria ľudia zomreli a najmenej ôsmi utrpeli zranenia pri nehode autobusu, ktorá sa v sobotu ráno stala v Bulharsku. Autobus, ktorý viezol rumunských turistov z výletu do Istanbulu, narazil do auta zaparkovaného na kraji cesty medzi mestom Veliko Tarnovo v strednom Bulharsku a dunajským prístavným mestom Ruse, uviedla miestna polícia.Po náraze do auta autobus vrazil do stromu. Traja ľudia zomreli na mieste a štvrtý človek podľahol zraneniam neskôr. Nehoda sa stala v sobotu ráno o 2:00 miestneho času. V autobuse bolo 24 pasažierov. Zranených previezli do neďalekej nemocnice. Jeden z nich má podľa zdravotníkov vážne zranenie hlavy.