V Česku chcú na koronavírus denne otestovať až 25.000 ľudí

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch predstavil vo štvrtok novú Národnú stratégiu testovania na koronavírus. Počet ľudí, ktorých v Česku denne otestujú na ochorenie COVID-19, by sa tak mohol zvýšiť až na 25.000. České laboratóriá dokážu v súčasnosti urobiť 17.000 testov, informuje spravodajský portál ČT24.





Aktuálne vykonáva testy na nový koronavírus SARS-CoV-2 v Česku približne 105 laboratórií, väčšina z nich je súkromná. Denne pritom vykonajú zhruba 4300 testov.Počet testov by sa mal zvýšiť pomocou siete hlavných laboratórií, ktoré budú testovať denne vrátane víkendov. Tieto laboratóriá by mali byť schopné otestovať denne 15.000 ľudí a pri zapojení ďalších zariadení by bolo možné dosiahnuť 25.000 testov za deň.Aspoň jedno hlavné laboratórium by pritom podľa Vojtěcha malo byť v každom kraji. Testovať by mohli aj krajské nemocnice, a to tam, kde ministerstvo zdravotníctva nemá na testovanie vlastné kapacity.Vojtěch upozornil na to, že zvýšiť by sa mala aj rýchlosť testovania a takisto by sa mala dodržiavať lehota 48 hodín na vyhodnotenie testu po odobratí vzorky.Minister ďalej povedal, že keď sa začne chrípková sezóna, všeobecní lekári budú na testy na koronavírus posielať najmä rizikové skupiny obyvateľstva - seniorov, ľudí s onkologickým ochorením či s cukrovkou, píše portál Novinky.cz.V Česku je aktuálne 4290 ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, pričom v nemocniciach ich leží 120. V stredu pribudlo 278 potvrdených prípadov nákazy. Viac infikovaných zaznamenalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva len 24. júla, keď ich pribudlo 279.