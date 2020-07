Najviac Čechov sa koronavírusom nakazilo práve doma. Ostatní ho priviezli najmä z jednej krajiny

Z nich sa 11 429 uzdravilo, naopak, 374 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo. Za uplynulých 24 hodín pribudlo 278 nových prípadov, informuje TN.cz.

Lekári poznajú výsledky 675 755 testov, no podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha musia približne 15 percent testov opakovať. V súčasnosti je počet potvrdených nakazených 4 290, v nemocniciach je 120 osôb.

V počte úmrtí dominujú Praha a Moravsko-sliezsky kraj

Najviac obetí je vo veku od 75 do 84 rokov. Evidujú však aj mŕtveho vo veku od 25 do 34 rokov a najmenej ďalších štyroch do 44 rokov. Najviac ľudí zomiera v Prahe a Moravsko-sliezskom kraji, ktorý nákaza postihla najviac. Hygienici tam zaevidovali 4 430 prípadov. V Prahe zaregistrovali 3 259 nakazených. Na treťom mieste je Stredočeský kraj s 1 682 infikovanými.

Najmenej nakazených je v Juhočeskom kraji (289), Královohradeckom kraji (407) a na Vysočine (380).

Nakazilo sa viac ako tisíc detí

Podľa štatistík ministerstva zdravotníctva je medzi potvrdenými nakazenými 1 078 detí do 14 rokov. Najpočetnejšiu skupinu infikovaných tvoria dospelí vo veku od 45 do 54 rokov.

Väčšina vírus chytila na území Českej republiky

Väčšina ľudí, až 93 percent, sa nakazila vírusom na území Českej republiky. Najviac osôb, ktoré sa infikovali v zahraničí, pricestovalo z Rakúska. Na druhej priečke je Ukrajina, za ktorou nasleduje Taliansko.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.