V Česku preverujú smrť muža s covidom, ktorého odpojili od ventilátora

Českí kriminalisti preverujú okolnosti smrti 82-ročného pacienta s pľúcnym ochorením COVID-19, ktorý minulý piatok zomrel v nemocnici v meste Sušice v Plzenskom kraji. Lekári ho údajne ako neperspektívneho deň predtým odpojili od pľúcneho ventilátora na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Dobre informovaný zdroj denníku Právo potvrdil, že polícia začala prípad preverovať ako podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.





Šéf nemocnice Jiří Vlček akékoľvek pochybenie odmieta. Lekári mu povedali, že sa riadili presne podľa stanovených postupov pre covidových pacientov na JIS. "Samozrejme, nastávajú situácie, a to nielen u nás, keď pacienta z ventilátora odpojíme. Určite to nie je preto, že ventilátor potrebuje niekto iný, ale preto, že s ohľadom na zdravotný stav pacienta a jeho prognózu nemá ďalšie zotrvanie na prístroji už žiadny efekt," povedal podľa portálu Novinky.cz Vlček.Zdôraznil tiež, že v týchto prípadoch musí dať súhlas rodina a k dispozícii je aj podrobná lekárska dokumentácia. Tá vysvetľuje, že predlžovanie času napojenia pacienta na ventilátor nemá zmysel. Podľa šéfa nemocnice "je, samozrejme, škoda každého života".Riaditeľ potvrdil aj to, že len za minulý mesiac zomrelo v sušickej nemocnici asi osem pacientov s covidom, ktorí boli takisto odpojení od ventilátora. "Boli to starší ľudia, ktorí mali ešte ďalšie postihnutia a ventilátor ich už nebol schopný utiahnuť," doplnil.K vyšetrovaniu dodal, že podľa jeho zistenia polícia dostala podnet od bývalej zamestnankyne nemocnice, ktorá bola prepustená. "Som si istý, že je to ešte dohra nedávnej rošády vo vedení nemocnice, ktorej som bol súčasťou," vysvetlil.