Prezident Zelenskyj nariadil posilnenie pozícií v Bachmute a okomentoval aj dezinformácie (video)

Húževnatosť a hrdinstvo

Dezinformácie o stiahnutí sa

7.3.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok nariadil posilnenie pozícií v obliehanom meste Bachmut na východe Ukrajiny.Vysvetlil, že k rozhodnutiu dospel po konzultácii s vedením armády a že neexistuje žiadna časť Ukrajiny, ktorú by bolo možné opustiť. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Povedal som náčelníkovi štábu, aby našiel vhodné sily na pomoc chlapcom v Bachmute. Neexistuje žiadna taká časť Ukrajiny, ktorú by bolo možné opustiť. Neexistuje ukrajinský zákop, v ktorom by húževnatosť a hrdinstvo našich vojakov neboli cenné," vyjadril sa Zelenskyj.Prezident tiež zjavne reagoval na tvrdenia o ukrajinskom stiahnutí sa z Bachmutu a označil to za dezinformácie prichádzajúce od ľudí, ktorí nemajú prístup k utajeným brífingom, kde sa o takýchto veciach rozhoduje. Ukrajina bude podľa neho brániť každý kúsok svojho územia.„Bránime a budeme aj naďalej brániť každú časť Ukrajiny. Keď príde čas, oslobodíme každé mesto a dedinu v našej krajine. A prinútime okupanta zodpovedať sa za každý výstrel proti Ukrajine, za každý odporný čin proti Ukrajincom," vyhlásil Zelenskyj.