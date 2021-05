V dovolenkovom raji sa šíri COVID-19, medzi chorými sú aj očkovaní. Koľko vakcinovaných ľudí leží v našich nemocniciach?

Výrobcovia tejto očkovacej látky však o nej zverejnili len veľmi málo dát.

Vieme takmer len to, že účinnosť vakcíny Sinopharm vyvinutej Pekinským inštitútom biologických produktov by mala byť 78-percentná, no podľa dát z reálneho očkovania na Seychelách bude zrejme výrazne nižšia. Austrálski vedci odhadujú 50 percent.

Doteraz sa totiž pandémia obyvateľom ostrovného štátu Seychely vyhýbala. Seychely zároveň stihli zaočkovať väčšinu z takmer 100-tisíc obyvateľov svojich 115 ostrovov a stali sa tak najzaočkovanejšou krajinou sveta.

Tamojšie úrady však teraz hlásia výrazný nárast nových prípadov. Najhoršie je, že až 37 percent z úplne zaočkovaných ľudí sa tam v posledných týždňoch nakazilo koronavírusom. Predpokladá sa, že je za tým práve slabá účinnosť čínskej vakcíny.

Diplomatické gesto

Čína pritom darovala 13,3 milióna dávok vakcíny Sinopharm svetu. Išlo o diplomatické gesto s dobrým úmyslom, nakoľko vakcína sa ľahko prepravuje a dobre skladuje. Mala byť tým pádom riešením hlavne pre rozvojový svet.

Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na Seycheloch od začiatku pandémie minulý rok. Foto: ourworldindata.org

Správa o slabej účinnosti vakcíny je zlou nielen pre Seychely, ale aj pre ďalších 39 krajín, ktoré ňou už aktuálne očkujú. Spochybnil ju dokonca aj poradný orgán WHO, ktorý sa neobával účinnosti vakcíny u ľudí vo veku od 18 do 58 rokov, ale najmä u starších.

Napriek tomu WHO núzdové použitie schválila. Na Slovensku sa ňou pravdepodobne aj tak očkovať tak skoro nebude, Čína totiž zatiaľ nepožiadala o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA).

Pfizer nad všetkými

Treba tiež povedať, že okrem vakcíny Sinopharm, ktorú dostalo 57 percent obyvateľov Seychel, sa tam očkovalo aj britskou očkovacou látkou vyvinutou spoločnosťou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.

Tou bolo na Seychelách zaočkovaných 43 percent obyvateľov. Tamojšie úrady ale nezverejnili informáciu o tom, koľko z 37 percent úplne zaočkovaných ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom, dostalo ktorú vakcínu, ako uvádza The New York Times.

Podľa doterajších výskumov sa však účinnosť britskej očkovacej látky pohybuje na úrovni 63 percent, čo dokazujú výsledky očkovania v Spojenom kráľovstve a v ďalších 152 krajinách sveta vrátane Slovenska. O účinnosti vakcíny AstraZeneca sa preto nepochybuje.

Či je aj situácia na Seycheloch jedným z dôvodov, pre ktoré sa na Slovensku pozastavilo očkovanie britskou vakcínou, Ministerstvo zdravotníctva SR nepotvrdilo.

Najviac sa však na našom území doteraz aj tak očkovalo, a v najbližších týždňoch sa aj očkovať bude, vakcínou od konzorcia Pfizer a BioNTech. K 12. máju ju podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) dostalo takmer 764,6-tisíc ľudí.

Z očkovania vakcínou Pfizer v Izraeli vyplynulo, že je účinná na 94 percent. To znamená, že človek, ktorý dostal obe dávky vakcíny, by mal byť pred infekciou a ochorením COVID-19 chránený na 94 percent. Dokazujú to aj dáta zo slovenských nemocníc?

Nakazení zaočkovaní?

Opýtali sme sa vybraných nemocníc, či a koľko pacientov s ochorením COVID-19, ktorí boli úplne zaočkovaní, aktuálne evidujú na svojich oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) či na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).

Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú spadá päť zariadení, pre portál vZdravotníctve.sk uviedla, že žiadne „osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny neboli na ARE alebo JIS“.

Podobne sú na tom v sieti nemocníc Svet zdravia. Najviac pacientov, ktorí potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie (UPV) majú aktuálne hospitalizovaných v Michalovciach.

„Zdravotníci na michalovskom oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny sa starajú o siedmich pacientov. Žiadny z nich neabsolvoval očkovanie,“ uviedla hovorkyňa siete Jana Fedáková.

Ľahký priebeh

Mierne odlišnú situáciu majú v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM). Hovorkyňa Katarína Kapustová pre portál vZdravotníctve.sk potvrdila, že „už mali hospitalizovaných aj pacientov po dvoch dávkach vakcíny proti ochoreniu COVID-19“.

Konkretizovala však, že mali ľahší priebeh ochorenia a boli na štandardnom oddelení, teda ich zdravotný stav si nevyžadoval hospitalizáciu na oddelení JIS, ani podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Rovnako aj v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (UNLP) na OAIM či JIS nemali hospitalizovaného pacienta, ktorý by bol po oboch dávkach vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ako informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

„Na Klinike pneumológie a ftizeológie mali hospitalizovaných dvoch pacientov s ochorením COVID-19, ktorí mali ľahší priebeh a zároveň mali iné pľúcne ochorenie, obaja pacienti boli po druhej dávke vakcíny od dodávateľa Pfizer/BioNTech,“ dodala Krišková.

Z týchto informácií možno vyvodiť, že na Slovensku používané vakcíny sa skutočne javia ako vysoko účinné. Pred ochorením síce na 100 percent neochránia, no zabraňujú ťažkému priebehu ochorenia, čím zachraňujú životy.