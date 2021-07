Zachovanie otvorených hraníc je pre Slovensko v rámci boja proti pandémii prioritou, tvrdí Klus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko je krajinou s významným počtom takzvaných cezhraničných pracovníkov, preto je pre krajinu v rámci boja proti pandémii koronavírusu prioritou garantovanie otvorených hraníc a podľa možnosti spoločné európske pandemické riešenia do budúcnosti.Na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) v Slovinsku to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS). Podľa neho pandémia slovenských občanov, ktorí pracujú za hranicami, mimoriadne zasiahla a zároveň celá Európska únia bolestivo zistila, kde sú jej limity.„Na druhej strane sme dostali jedinečnú príležitosť poučiť sa, aby sme boli v budúcnosti lepšie pripravení a mohli účinnejšie čeliť podobným výzvam. A práve na to by sa mali naďalej sústrediť aj členské štáty EÚ," povedal Klus.Dodal, že predovšetkým budovanie odolnosti a ekonomická obnova po koronakríze, s dôrazom na takzvanú zelenú a digitálnu transformáciu, sú oblasti, ktoré musia byť v centre pozornosti únie.