26.8.2025
Meniny má Samuel
Denník - Správy
26. augusta 2025
V Estónsku explodoval dron, pravdepodobne ukrajinský odklonený ruským elektronickým bojom
Tagy: vojna na Ukrajine
Bojový dron, o ktorom sa predpokladá, že je ukrajinský a bol odchýlený od kurzu, explodoval nad Estónskom. Krajina to oznámila v utorok. Incident si nevyžiadal žiadne obete. Úlomky dronu, ktorý po páde zanechal ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Bojový dron, o ktorom sa predpokladá, že je ukrajinský a bol odchýlený od kurzu, explodoval nad Estónskom. Krajina to oznámila v utorok. Incident si nevyžiadal žiadne obete. Úlomky dronu, ktorý po páde zanechal kráter, objavil poľnohospodársky robotník neďaleko mesta Tartu, približne 75 kilometrov od hraníc s Ruskom.
„Na základe predbežných údajov máme dôvod domnievať sa, že išlo o ukrajinský dron zameraný na ciele na ruskom území,“ uviedol generálny riaditeľ estónskej Služby vnútornej bezpečnosti Margo Palloson. Novinárom povedal, že dron bol „odklonený od svojej trajektórie ruským rušením GPS a inými prostriedkami elektronického boja, čo spôsobilo jeho vstup do estónskeho vzdušného priestoru“.
Minulý týždeň poľský minister obrany odsúdil ruskú „provokáciu“ voči Poľsku a NATO po tom, ako ruský dron spadol a explodoval na poli vo východnom Poľsku. Varšava vtedy poznamenala, že incidenty s dronmi boli aj v Rumunsku, Litve a Lotyšsku.
Zdroj: SITA.sk - V Estónsku explodoval dron, pravdepodobne ukrajinský odklonený ruským elektronickým bojom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
