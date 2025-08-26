Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2025

V Estónsku explodoval dron, pravdepodobne ukrajinský odklonený ruským elektronickým bojom


Tagy: vojna na Ukrajine

Bojový dron, o ktorom sa predpokladá, že je ukrajinský a bol odchýlený od kurzu, explodoval nad Estónskom. Krajina to oznámila v utorok. Incident si nevyžiadal žiadne obete. Úlomky dronu, ktorý po páde zanechal ...



caribbean_carnival_nyc_53056 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Bojový dron, o ktorom sa predpokladá, že je ukrajinský a bol odchýlený od kurzu, explodoval nad Estónskom. Krajina to oznámila v utorok. Incident si nevyžiadal žiadne obete. Úlomky dronu, ktorý po páde zanechal kráter, objavil poľnohospodársky robotník neďaleko mesta Tartu, približne 75 kilometrov od hraníc s Ruskom.


„Na základe predbežných údajov máme dôvod domnievať sa, že išlo o ukrajinský dron zameraný na ciele na ruskom území,“ uviedol generálny riaditeľ estónskej Služby vnútornej bezpečnosti Margo Palloson. Novinárom povedal, že dron bol „odklonený od svojej trajektórie ruským rušením GPS a inými prostriedkami elektronického boja, čo spôsobilo jeho vstup do estónskeho vzdušného priestoru“.

Minulý týždeň poľský minister obrany odsúdil ruskú „provokáciu“ voči Poľsku a NATO po tom, ako ruský dron spadol a explodoval na poli vo východnom Poľsku. Varšava vtedy poznamenala, že  incidenty s dronmi boli aj v Rumunsku, Litve a Lotyšsku.


Zdroj: SITA.sk - V Estónsku explodoval dron, pravdepodobne ukrajinský odklonený ruským elektronickým bojom © SITA Všetky práva vyhradené.

