Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
Denník - Správy
26. augusta 2025
Polícia vypátrala útočníka, ktorý dobodal muža v Dubnici nad Váhom
Policajtom sa podarilo vypátrať páchateľa nočného incidentu v Dubnici nad Váhom. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajtov ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Policajtom sa podarilo vypátrať páchateľa nočného incidentu v Dubnici nad Váhom. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajtov privolali k udalosti, pri ktorom 34-ročný muž fyzicky napadol 40-ročného muža neznámym ostrým predmetom, pravdepodobne nožom.
Poškodený utrpel viaceré bodno-rezné zranenia a bol prevezený do nemocnice. Príslušníci trenčianskej krajskej kriminálky a Pohotovostnej motorizovanej jednotky páchateľa krátko po čine vypátrali a skončil v policajnej cele.
Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolností prípadu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vypátrala útočníka, ktorý dobodal muža v Dubnici nad Váhom © SITA Všetky práva vyhradené.
