 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Polícia vypátrala útočníka, ktorý dobodal muža v Dubnici nad Váhom


Policajtom sa podarilo vypátrať páchateľa nočného incidentu v Dubnici nad Váhom. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajtov ...



gettyimages 1175405804 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Policajtom sa podarilo vypátrať páchateľa nočného incidentu v Dubnici nad Váhom. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajtov privolali k udalosti, pri ktorom 34-ročný muž fyzicky napadol 40-ročného muža neznámym ostrým predmetom, pravdepodobne nožom.


Poškodený utrpel viaceré bodno-rezné zranenia a bol prevezený do nemocnice. Príslušníci trenčianskej krajskej kriminálky a Pohotovostnej motorizovanej jednotky páchateľa krátko po čine vypátrali a skončil v policajnej cele.

Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolností prípadu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vypátrala útočníka, ktorý dobodal muža v Dubnici nad Váhom © SITA Všetky práva vyhradené.

