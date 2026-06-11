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V galantskej nemocnici posilnia moderné služby vďaka Nadácii COOP Jednota


Tagy: PR

Nadácia COOP Jednota darovala Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante finančný príspevok vo výške 12 000 eur. Galanta, 11. jún 2026 - Nadácia COOP Jednota darovala Nemocnici s poliklinikou ...



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nadacia cj nemocnica galanta 676x460 11.6.2026 (SITA.sk) - Nadácia COOP Jednota darovala Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante finančný príspevok vo výške 12 000 eur.


Galanta, 11. jún 2026 - Nadácia COOP Jednota darovala Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante finančný príspevok vo výške 12 000 eur na zakúpenie ureteroskopu a cystoskopu s príslušenstvom pre Urologické oddelenie. Symbolický šek bol slávnostne odovzdaný začiatkom mája v priestoroch nemocnice.

Odovzdania sa zúčastnili Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota a Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta, ako aj vedenie nemocnice.

Nadácia pomáha tam, kde je to najviac potrebné


Nadácia COOP Jednota dlhodobo podporuje projekty zamerané na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje do nemocníc a zdravotníckych zariadení s cieľom zvyšovať dostupnosť moderných liečebných a diagnostických metód pre pacientov priamo v mieste ich bydliska. "Podpora Nadácie COOP Jednota nám umožňuje neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, rozširovať možnosti diagnostiky a liečby a prinášať pacientom moderné medicínske vybavenie. Veríme, že nové prístroje prispejú k efektívnejšej a komfortnejšej starostlivosti o našich pacientov. Ďakujeme za finančnú podporu, prejavenú dôveru i ochotu pomáhať tam, kde je to najviac potrebné," zdôraznila Alexandra Pavlovičová, riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta.

Pomoc v regiónoch ako prirodzená súčasť


Nadácia COOP Jednota sa systematicky venuje podpore zdravotníckych zariadení vo všetkých regiónoch Slovenska. Prostredníctvom finančných príspevkov na nákup moderných lekárskych prístrojov prispieva k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti a k vytváraniu lepších pracovných podmienok pre zdravotnícky personál. "Cítime zodpovednosť za dianie v regióne, v ktorom pôsobíme. A nie sú to len naše predajne, ktoré zabezpečujú základné služby obyvateľstvu a možnosť nákupu kvalitných slovenských produktov. Chceme byť prítomní v bežnom živote, v komunitách, ktorých súčasťou sú naši zákazníci. Podpora v oblasti zdravotníctva je nepochybne jedna z najdôležitejších, preto aj Nadácia COOP Jednota pravidelne prispieva na jej rozvoj," uvádza Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta. Podpora zdravotníckych zariadení prostredníctvom Nadácie COOP Jednota prináša konkrétne a merateľné benefity ako modernejšie vybavenie, kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov a lepšie podmienky pre zdravotnícky personál. Aj vďaka takýmto partnerstvám môžu regionálne nemocnice napredovať a reagovať na rastúce nároky modernej medicíny.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V galantskej nemocnici posilnia moderné služby vďaka Nadácii COOP Jednota © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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