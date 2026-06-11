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11. júna 2026
Máte sny, ktorými nikto nemá právo pohŕdať. Pápež na Kanárskych ostrovoch odsúdil ľahostajnosť voči migrantom
Pápež Lev XIV. počas návštevy Kanárskych ostrovov upozornil na tragédie migrantov na jednej z najnebezpečnejších migračných trás sveta. Kritizoval ľahostajnosť voči ich osudu a vyzval na dôstojný prístup k ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Pápež Lev XIV. počas návštevy Kanárskych ostrovov upozornil na tragédie migrantov na jednej z najnebezpečnejších migračných trás sveta. Kritizoval ľahostajnosť voči ich osudu a vyzval na dôstojný prístup k ľuďom utekajúcim pred chudobou a konfliktmi.
Pápež Lev XIV. vo štvrtok počas návštevy španielskych Kanárskych ostrovov odsúdil „ľahostajnosť“ voči migrantom a vzdal hold tisícom ľudí, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na európske pobrežie. V prístave Arguineguín na juhu ostrova Gran Canaria hodil do mora veniec na pamiatku obetí jednej z najsmrteľnejších migračných trás na svete.
Počas stretnutia s migrantmi a pracovníkmi humanitárnych organizácií požehnal kríž vyrobený z dreva člnov, ktoré používali migranti. Vo svojom prejave upozornil na prevádzačské siete a obchodníkov s ľuďmi, ktorí podľa neho profitujú zo zúfalstva utečencov.
„Aj dnes sa v týchto moriach skrývajú monštrá - mafie profitujúce zo zúfalstva, obchodníci, ktorí zotročujú ženy a deti, a tí, ktorých ľahostajnosť umožňuje, aby chudobných pohltilo vykorisťovanie alebo zabudnutie,“ povedal pápež.
Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani na trase z Afriky na Kanárske ostrovy zahynulo alebo zmizlo takmer 1 200 ľudí. Lev XIV. uviedol, že Európa nemôže hovoriť o ochrane ľudskej dôstojnosti, ak si zvyká na to, že Stredozemné more a Atlantik sa menia na neoznačené hroby.
Pápež zároveň vyzval krajiny pôvodu aj tranzitné štáty, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za riešenie príčin migrácie. Účastníci podujatia si vypočuli aj svedectvo nigérijskej ženy, ktorá sa stala obeťou obchodníkov s ľuďmi počas cesty do Španielska a následne bola nútená k prostitúcii.
Lev XIV. zdôraznil, že migranti nie sú len čísla v štatistikách. „Nie ste len čísla alebo spisy. Ste ľudia, ktorí zanechali svoje rodiny a domovy. Máte sny, ktorými nikto nemá právo pohŕdať,“ povedal.
Návšteva Kanárskych ostrovov je súčasťou týždňovej cesty pápeža po Španielsku. Vo svojich vystúpeniach opakovane vyzýva na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest migrácie a na zabezpečenie dôstojného prijatia a integrácie migrantov v Európe. Jeho cesta sa skončí v piatok na ostrove Tenerife, kde navštívi aj centrum pre migrantov.
Zdroj: SITA.sk - Máte sny, ktorými nikto nemá právo pohŕdať. Pápež na Kanárskych ostrovoch odsúdil ľahostajnosť voči migrantom © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. vo štvrtok počas návštevy španielskych Kanárskych ostrovov odsúdil „ľahostajnosť“ voči migrantom a vzdal hold tisícom ľudí, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa na európske pobrežie. V prístave Arguineguín na juhu ostrova Gran Canaria hodil do mora veniec na pamiatku obetí jednej z najsmrteľnejších migračných trás na svete.
Počas stretnutia s migrantmi a pracovníkmi humanitárnych organizácií požehnal kríž vyrobený z dreva člnov, ktoré používali migranti. Vo svojom prejave upozornil na prevádzačské siete a obchodníkov s ľuďmi, ktorí podľa neho profitujú zo zúfalstva utečencov.
„Aj dnes sa v týchto moriach skrývajú monštrá - mafie profitujúce zo zúfalstva, obchodníci, ktorí zotročujú ženy a deti, a tí, ktorých ľahostajnosť umožňuje, aby chudobných pohltilo vykorisťovanie alebo zabudnutie,“ povedal pápež.
Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani na trase z Afriky na Kanárske ostrovy zahynulo alebo zmizlo takmer 1 200 ľudí. Lev XIV. uviedol, že Európa nemôže hovoriť o ochrane ľudskej dôstojnosti, ak si zvyká na to, že Stredozemné more a Atlantik sa menia na neoznačené hroby.
Pápež zároveň vyzval krajiny pôvodu aj tranzitné štáty, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za riešenie príčin migrácie. Účastníci podujatia si vypočuli aj svedectvo nigérijskej ženy, ktorá sa stala obeťou obchodníkov s ľuďmi počas cesty do Španielska a následne bola nútená k prostitúcii.
Lev XIV. zdôraznil, že migranti nie sú len čísla v štatistikách. „Nie ste len čísla alebo spisy. Ste ľudia, ktorí zanechali svoje rodiny a domovy. Máte sny, ktorými nikto nemá právo pohŕdať,“ povedal.
Návšteva Kanárskych ostrovov je súčasťou týždňovej cesty pápeža po Španielsku. Vo svojich vystúpeniach opakovane vyzýva na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest migrácie a na zabezpečenie dôstojného prijatia a integrácie migrantov v Európe. Jeho cesta sa skončí v piatok na ostrove Tenerife, kde navštívi aj centrum pre migrantov.
Zdroj: SITA.sk - Máte sny, ktorými nikto nemá právo pohŕdať. Pápež na Kanárskych ostrovoch odsúdil ľahostajnosť voči migrantom © SITA Všetky práva vyhradené.
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