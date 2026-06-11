|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. júna 2026
Švédsko nebude posielať do väzenia 13-ročné deti, vláda stiahla návrh zákona
Tagy: Deti Švédska vláda Väzenie
Švédska vláda ustúpila od kontroverzného plánu znížiť vek trestnej zodpovednosti pre uloženie väzenia z 15 na 13 rokov. Po kritike a nedostatku podpory v parlamente pripravuje miernejšiu verziu ...
Zdieľať
11.6.2026 (SITA.sk) - Švédska vláda ustúpila od kontroverzného plánu znížiť vek trestnej zodpovednosti pre uloženie väzenia z 15 na 13 rokov. Po kritike a nedostatku podpory v parlamente pripravuje miernejšiu verziu reformy.
Švédska pravicová vláda vo štvrtok stiahla návrh zákona, ktorý mal umožniť posielať do väzenia deti už od 13 rokov. Dôvodom je nedostatočná podpora v parlamente. Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer však oznámil, že kabinet v najbližších týždňoch predloží upravený návrh, ktorý počíta so znížením vekovej hranice z 15 na 14 rokov.
„Situácia v parlamente je trochu neistá, a preto sme sa rozhodli konať zodpovedne a dnes ráno návrh stiahnuť,“ povedal Strömmer novinárom. O pôvodnom návrhu mali poslanci hlasovať 15. júna.
Návrh vyvolal rozsiahlu kritiku v krajine, ktorá je dlhodobo považovaná za zástancu práv detí. Väčšina zo 126 úradov a organizácií, s ktorými vláda pred predložením zákona konzultovala, bola proti alebo mala vážne výhrady. Kriticky sa vyjadrili aj polícia a väzenská správa. Vládou poverený komisár pritom odporúčal znížiť vekovú hranicu na 14 rokov pri závažných trestných činoch, no kabinet pôvodne navrhol hranicu 13 rokov.
Švédski sociálni demokrati, ktorí sú hlavnou opozičnou stranou, podporujú zníženie veku na 14 rokov. „Myslím si, že väčšina ľudí sa cíti komfortnejšie s hranicou 14 rokov,“ uviedol Strömmer.
Švédsko sa už viac než desaťročie potýka s násilnou organizovanou kriminalitou spojenou najmä s gangmi a obchodom s drogami. Kriminálne skupiny podľa úradov čoraz častejšie verbujú osoby mladšie ako 15 rokov, často prostredníctvom internetu, aby vykonávali streľby či bombové útoky, keďže im v prípade zadržania nehrozí väzenie.
V súčasnosti väčšina mladistvých odsúdených za závažné trestné činy nekončí vo väzení, ale v špecializovaných zariadeniach SiS. Niektoré z nich sa však podľa vlády v ostatných rokoch stali miestami náboru do zločineckých sietí. Detská organizácia Bris však tvrdí, že ani zníženie vekovej hranice na 14 rokov situáciu nevyrieši a vláda by sa mala sústrediť na reformu zariadení SiS a posilnenie podpory detí po ich prepustení.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko nebude posielať do väzenia 13-ročné deti, vláda stiahla návrh zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédska pravicová vláda vo štvrtok stiahla návrh zákona, ktorý mal umožniť posielať do väzenia deti už od 13 rokov. Dôvodom je nedostatočná podpora v parlamente. Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer však oznámil, že kabinet v najbližších týždňoch predloží upravený návrh, ktorý počíta so znížením vekovej hranice z 15 na 14 rokov.
„Situácia v parlamente je trochu neistá, a preto sme sa rozhodli konať zodpovedne a dnes ráno návrh stiahnuť,“ povedal Strömmer novinárom. O pôvodnom návrhu mali poslanci hlasovať 15. júna.
Návrh vyvolal rozsiahlu kritiku v krajine, ktorá je dlhodobo považovaná za zástancu práv detí. Väčšina zo 126 úradov a organizácií, s ktorými vláda pred predložením zákona konzultovala, bola proti alebo mala vážne výhrady. Kriticky sa vyjadrili aj polícia a väzenská správa. Vládou poverený komisár pritom odporúčal znížiť vekovú hranicu na 14 rokov pri závažných trestných činoch, no kabinet pôvodne navrhol hranicu 13 rokov.
Švédski sociálni demokrati, ktorí sú hlavnou opozičnou stranou, podporujú zníženie veku na 14 rokov. „Myslím si, že väčšina ľudí sa cíti komfortnejšie s hranicou 14 rokov,“ uviedol Strömmer.
Švédsko sa už viac než desaťročie potýka s násilnou organizovanou kriminalitou spojenou najmä s gangmi a obchodom s drogami. Kriminálne skupiny podľa úradov čoraz častejšie verbujú osoby mladšie ako 15 rokov, často prostredníctvom internetu, aby vykonávali streľby či bombové útoky, keďže im v prípade zadržania nehrozí väzenie.
V súčasnosti väčšina mladistvých odsúdených za závažné trestné činy nekončí vo väzení, ale v špecializovaných zariadeniach SiS. Niektoré z nich sa však podľa vlády v ostatných rokoch stali miestami náboru do zločineckých sietí. Detská organizácia Bris však tvrdí, že ani zníženie vekovej hranice na 14 rokov situáciu nevyrieši a vláda by sa mala sústrediť na reformu zariadení SiS a posilnenie podpory detí po ich prepustení.
Zdroj: SITA.sk - Švédsko nebude posielať do väzenia 13-ročné deti, vláda stiahla návrh zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deti Švédska vláda Väzenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V galantskej nemocnici posilnia moderné služby vďaka Nadácii COOP Jednota
V galantskej nemocnici posilnia moderné služby vďaka Nadácii COOP Jednota
<< predchádzajúci článok
Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia
Čo sa chystá v Moskve? Veľvyslanci Británie, Francúzska a Nemecka rokovali na ruskom ministerstve zahraničia