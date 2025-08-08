Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

08. augusta 2025

Záchranné zložky zasahovali pri čelnej zrážke dvoch áut, zranenia utrpeli až tri osoby – FOTO


Viaceré záchranné zložky mali prácu vo štvrtok popoludní po čelnej zrážke dvoch vozidiel v obci Banka v okrese Piešťany. Podľa prvotných informácií polície vodič auta Ford ...



titulka nehoda 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Viaceré záchranné zložky mali prácu vo štvrtok popoludní po čelnej zrážke dvoch vozidiel v obci Banka v okrese Piešťany. Podľa prvotných informácií polície vodič auta Ford Kuga predchádzal cez pripájací pruh k autobusovej zastávke iné vozidlo.


Po zaradení sa pred obiehané vozidlo pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy prešiel do protismeru, následkom čoho došlo k čelnej zrážke s vozidlom Hyundai ix30, ktoré viedla 46 ročná žena.

Pri nehode utrpeli zranenia tri osoby z vozidla Ford a vodička druhého auta. 24 ročná spolujazdkyňa vodiča vozidla Ford utrpela zranenia, s ktorými ju museli letecky transportovať do nemocnice. Ostatné zranené osoby si do starostlivosti prevzali pozemní záchranári,“ informovala o nehode hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Ani jeden z vodičov nebol schopný vykonať dychovú skúšku na alkohol. To, či mohol byť niektorý z nich pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok budú preto zisťovať z odobratých vzoriek krvi. Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na viac ako štyri hodiny uzavrieť, čo výrazne skomplikovalo dopravu v susedných Piešťanoch.

Polícia navyše zistila, že 24 ročný vodič z okresu Piešťany je dôvodne podozrivý aj zo spáchania trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia, pretože šoféroval v čase uloženia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2028.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Záchranné zložky zasahovali pri čelnej zrážke dvoch áut, zranenia utrpeli až tri osoby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

