 Z domova

29. augusta 2025

Vedúci špecializovaného tímu Veritas Úradu inšpekčnej služby Lukáč sa vymedzil voči šíreniu nepravdivých informácií


Vedúci špecializovaného tímu Veritas Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Juraj Lukáč sa vymedzil voči šíreniu ...



452002309_895617995945111_1803381921130176449_n e1721394518639 676x507 29.8.2025 (SITA.sk) - Vedúci špecializovaného tímu Veritas Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Juraj Lukáč sa vymedzil voči šíreniu nepravdivých informácií. Ako uviedol vo svojom vyhlásení, ktoré zaslala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, dôrazne sa ohradzuje voči opakovaným nepravdivým tvrdeniam, ktoré sa v ostatnom období objavujú na sociálnych sieťach a v rôznych statusoch v súvislosti s činnosťou tohto špecializovaného tímu.

Negatívne postoje


Toto konanie podľa Lukáčových slov nielen poškodzuje dobré meno špecializovaného tímu, ale vyvoláva tiež u verejnosti negatívne postoje a neopodstatnené obavy v súvislosti so zákonným a odborným výkonom jeho činnosti (tímu Veritas).

„Nie je pravdou, že naši nadriadení vyvíjajú nátlak na členov tímu s cieľom vytvárať obvinenia bez opory v zákone. Takisto odmietam tvrdenia o údajných odchodoch a rozklade nášho tímu," zdôraznil Lukáč.

Práca v súlade so zákonom


Tím Veritas podľa jeho slov pracuje v plnom zložení a v súlade so zákonom, ako aj s plnou zodpovednosťou voči ich povinnostiam. Vedúci špecializovaného tímu Veritas tiež prízvukoval, že všetky procesné postupy sú riadne zadokumentované a kontrolovateľné. Rovnako zdôraznil, že všetky úkony prípravného konania sú realizované pod dozorom príslušných prokurátorov.

„Prosím verejnosť, aby neprijímala a ďalej nešírila neoverené a zavádzajúce informácie, ktoré vážne poškodzujú nielen činnosť špecializovaného tímu, ale aj samotného Úradu inšpekčnej služby a podkopávajú dôveru voči zákonnému vyšetrovania," apeloval Lukáč.

V závere vyhlásenia šéf tímu Veritas v mene celého tohto tímu vyhlásil, že si aj naďalej budú profesionálne plniť svoje úlohy a zabezpečovať zákonné a spravodlivé konanie vo všetkých trestných konaniach vedených v rámci špecializovaného tímu.


Zdroj: SITA.sk - Vedúci špecializovaného tímu Veritas Úradu inšpekčnej služby Lukáč sa vymedzil voči šíreniu nepravdivých informácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa policajnej inšpekcie Šírenie nepravdivej informácie
Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO
V Iráne tento rok popravili už najmenej 841 ľudí

