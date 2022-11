V kauze Babylon sa na súde čítajú záverečné reči, Pollák neuspel s námietkou zaujatosti senátu ani s ďalšou požiadavkou

aktualizované 2. novembra 2022, 12:19



Posudzovanie vierohodnosti výpovede

Úhrnné tresty a prepadnutie majetku

Nahrávky z rokovaní

Obvinenia z podplácania

Vydieranie podnikateľa





Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre údajné obchodovanie s nahrávkami kauzy Gorila. V tejto veci však bolo obvinenie zrušené generálnym prokurátorom



Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre údajné obchodovanie s nahrávkami kauzy Gorila. V tejto veci však bolo obvinenie zrušené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Advokáta Františka Polláka zase predtým stíhali pre extrémizmus.

2.11.2022 (Webnoviny.sk) -Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu pokračuje pojednávanie vo vydieračskej a korupčnej kauze Babylon čítaním záverečných rečí.V úvode jeden z obžalovaných, advokát František Pollák namietal zaujatosť senátu aj celého ŠTS s tým, že tento súd nie je príslušný konať vo veciach obžalovaného.Senát po porade námietke nevyhovel. Obhajca bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomíra Arpáša opätovne žiadal, aby si súd vyžiadal všetky výhody, ktoré mal dostať svedok Ľudovít Makó Obhajobe išlo o posúdenie vierohodnosti výpovede svedka voči obžalovanému. Súd návrh na doplnenie zamietol a vyhlásil, že dokazovanie je skončené a prikročil k čítaniu záverečných rečí.Prokurátor žiadal v závere svojej reči pre obžalovaných z obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a u Ľubomíra A. aj zo zločinu podplácania úhrnné tresty odňatia slobody 22 rokov pre Ľubomíra A., 21 rokov pre Františka P. a 20 rokov pre Ľubomíra T.Pre všetkých zároveň prokurátor navrhuje prepadnutie ich majetku v prospech štátu a dvojročný ochranný dohľad.Hlavný obžalovaný Ľubomír Arpáš predložil pred ukončením dokazovania aj nahrávky, ktoré mali podľa neho dokazovať, ako prebiehali rokovania a aká bola skutočnosť.Napriek námietke svedka, bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa boli nahrávky prehraté, pričom on sám ich spochybňoval.„Podľa mňa je 90 percent viet nezrozumiteľných, neviem povedať, či je tá nahrávka úplná alebo nie, neviem ani povedať, či je to môj hlas,“ uvádzal svedok.Kauza sa týka okrem bývalého šéfa kontrarozviedky SIS aj advokáta Františka Polláka a tretieho obžalovaného Ľubomíra T. Hlavné pojednávanie sa koná bez prítomnosti tretieho obžalovaného.Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry ÚŠP) všetkých troch obžaloval z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Arpáša aj zo zločinu podplácania.Podľa obžaloby mali obžalovaní v roku 2017 vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa , ktorý čelil obvineniu z daňovej trestnej činnosti, pričom sa mu vyhrážali väzobným stíhaním, ak by im nezaplatil požadovanú finančnú čiastku.S vydieraním a vyhrážaním mali pokračovať aj v ďalšom období. Na začiatku procesu v lete 2021 obžalovaní vinu odmietli. Poškodená strana si v procese uplatňuje náhradu škody 1 750 000 eur voči všetkým trom obžalovaným.