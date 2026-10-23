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23. októbra 2026

V kauze Kandidát nastal posun, jeden z trojice obvinených pre podozrenie z kupovania hlasov skončil vo väzbe


Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kupovanie hlasov

Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine. Jeden z obvinených mužov v kauze Kandidát skončil vo väzbe. Informoval o tom ...



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kandidat kauza 676x480 23.10.2026 (SITA.sk) - Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine.


Jeden z obvinených mužov v kauze Kandidát skončil vo väzbe. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. V prípade sú obvinení dvaja muži a jedna žena z prečinu volebnej korupcie formou spolupáchateľstva. Prípad sa týka podozrenia z kupovania hlasov v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami v Martine.

Podľa zistení polície dvaja muži oslovili kandidáta na primátora Martina s ponukou zabezpečiť 300 až 500 voličov z rómskej komunity z rôznych mestských častí. Voliť ho mali za finančnú odmenu 5 000 eur a v prípade víťazstva im mal prisľúbiť aj budúce zákazky od mesta.

Kandidát to oznámil na polícii a aktívne spolupracoval pri objasňovaní a dokumentovaní prípadu, čo ocenili aj samotní policajti. Jeden z obvinených mužov a obvinená žena 15. a 20. októbra prevzali v dvoch splátkach spolu 5 000 eur. Peniaze mali následne použiť na vyplácanie odmien vo výške päť až desať eur za hlas, pričom časť sumy si ponechali.

Žena mala navyše požadovať pridelenie bytu pre seba a svoju kamarátku. V prípade jedného obvineného vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a sudca správnosť tohto návrhu potvrdil. Súd rozhodol o preventívnej väzbe, ktorej účelom je zabrániť tomu, aby obvinený pokračoval v trestnej činnosti alebo spáchal ďalší trestný čin. Keďže naďalej prebiehajú procesné úkony, polícia nebude poskytovať bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - V kauze Kandidát nastal posun, jeden z trojice obvinených pre podozrenie z kupovania hlasov skončil vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kupovanie hlasov
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