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23. októbra 2026

Pri protidrogovej akcii zaistili podozrivú kryštalickú látku, zadržali aj jedného muža – FOTO


Tagy: hovorca policajného prezídia Národná protidrogová jednotka Policajná akcia Protidrogová akcia

Vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža. Národná protidrogová jednotka



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858851516_2194618367757323_1359792977241906759_n 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža.


Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru vykonáva v rámci akcie s krycím názvom „Kauf“ procesné úkony v súvislosti s podozrením zo spáchania obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža. Zároveň zaistili približne štyri kilogramy bielej kryštalickej látky aj ďalšie množstvo látok, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že ide o omamné a psychotropné látky, a finančnú hotovosť.

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„V rámci doteraz vykonaných úkonov sme uskutočnili jednu domovú prehliadku a štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov. Aktuálne vykonávame obhliadku miesta nálezu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili podozrivú kryštalickú látku, zadržali aj jedného muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca policajného prezídia Národná protidrogová jednotka Policajná akcia Protidrogová akcia
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