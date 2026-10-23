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23. októbra 2026
Pri protidrogovej akcii zaistili podozrivú kryštalickú látku, zadržali aj jedného muža – FOTO
Vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža. Národná protidrogová jednotka
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23.10.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru vykonáva v rámci akcie s krycím názvom „Kauf“ procesné úkony v súvislosti s podozrením zo spáchania obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža. Zároveň zaistili približne štyri kilogramy bielej kryštalickej látky aj ďalšie množstvo látok, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že ide o omamné a psychotropné látky, a finančnú hotovosť.
„V rámci doteraz vykonaných úkonov sme uskutočnili jednu domovú prehliadku a štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov. Aktuálne vykonávame obhliadku miesta nálezu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili podozrivú kryštalickú látku, zadržali aj jedného muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru vykonáva v rámci akcie s krycím názvom „Kauf“ procesné úkony v súvislosti s podozrením zo spáchania obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, vo štvrtok 22. októbra vo večerných hodinách zadržali podozrivého muža. Zároveň zaistili približne štyri kilogramy bielej kryštalickej látky aj ďalšie množstvo látok, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že ide o omamné a psychotropné látky, a finančnú hotovosť.
„V rámci doteraz vykonaných úkonov sme uskutočnili jednu domovú prehliadku a štyri prehliadky iných priestorov a pozemkov. Aktuálne vykonávame obhliadku miesta nálezu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Pri protidrogovej akcii zaistili podozrivú kryštalickú látku, zadržali aj jedného muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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