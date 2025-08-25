Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

V kauze útoku na advokáta v Lučenci vedú stíhanie pre výtržníctvo aj extrémizmus


V kauze útoku na advokáta Martina Landla začala polícia v Lučenci trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva a vyšetrovateľ ...



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 25.8.2025 (SITA.sk) - V kauze útoku na advokáta Martina Landla začala polícia v Lučenci trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva a vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Informovala o tom banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Sympatie k extrémistickému hnutiu


Zároveň pripomenula, že vo štvrtok 21. augusta policajti krátko pred polnocou prijali na tiesňovej linke 158 oznámenie, že na kultúrno-spoločenskom podujatí v Lučenci sa skupina osôb dopúšťa prejavov sympatie k extrémistickému hnutiu. Na preverenie oznámenia boli na miesto bezodkladne vyslané policajné hliadky.

„Počas preverovania priamo na mieste nedošlo zo strany príslušníkov PZ k žiadnemu fyzickému kontaktu s prítomnými osobami, ani k podaniu rúk medzi policajtmi a účastníkmi incidentu. Hliadky PZ postupovali profesionálne, objektívne a v súlade so zákonom,“ zdôraznila Faltánová.

V štádiu vyšetrovania


Oznamovateľ bol podľa nej eskortovaný na Obvodné oddelenie PZ v Lučenci za účelom podania vysvetlenia k trestnému oznámeniu vo veci podozrenia z trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj vo veci údajného napadnutia jeho osoby a jeho príbuzného. „Rovnako sa na obvodné oddelenie dostavili za účelom podania vysvetlenia stotožnené osoby,“ doplnila hovorkyňa.

Prípad je momentálne v štádiu vyšetrovania, ďalšie informácie preto polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní. „Krajský riaditeľ Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil preverenie postupu zasahujúcich policajtov. Preverenie vykoná oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, ktoré objektívne posúdi zákonnosť,“ dodala Faltániová s tým, že v prípade zistenia pochybení budú prijaté adekvátne opatrenia


K útoku na advokáta a aktivistu Martina Landla došlo 21. augusta v Lučenci. Landl bol údajne fyzicky napadnutý skupinou štyroch mužov po tom, čo ich upozornil, aby prestali na verejnosti hajlovať a vykrikovať heslo „Sieg Heil“.




Zdroj: SITA.sk - V kauze útoku na advokáta v Lučenci vedú stíhanie pre výtržníctvo aj extrémizmus © SITA Všetky práva vyhradené.

