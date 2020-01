V kauze zostrelenia ukrajinského Boeingu zatkli niekoľko ľudí, postavia ich pred špeciálny súd

Špeciálny súd

Stroj zostrelili omylom

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade zostrelenia ukrajinského lietadla nad Teheránom, pri ktorom zomrelo 176 ľudí, zatkli v Iráne niekoľko podozrivých. Ako informovali iránske štátne médiá, v utorok to oznámil hovorca iránskeho súdnictva Gholámhossejn Esmáílí. Podľa hovorcu sa uskutočnilo rozsiahle vyšetrovanie a niekoľko osôb zatkli, presný počet alebo ich mená ale nezverejnil.Oznámenie prišlo krátko po tom, čo iránsky prezident Hasan Rúhání vyzval na zriadenie špeciálneho súdu, ktorý bude vyšetrovať zostrelenie lietadla a bude okrem sudcu pozostávať z desiatok odborníkov. "Toto nie je bežný prípad. Celý svet bude sledovať tento súd," vyhlásil prezident v prejave, ktorý odvysielala televízia.Ako ďalej uviedol, incident je "bolestivá a neodpustiteľná chyba" a jeho administratíva sa bude prípadu venovať "všetkými prostriedkami". Zodpovednosť podľa prezidenta dopadá na viac ako jednu osobu a všetci zodpovední by za to mali byť potrestaní.K stredajšiemu zostreleniu lietadla, ktoré smerovalo do Kyjeva, sa cez víkend priznal Teherán s tým, že stroj zostrelili jeho Revolučné gardy omylom.V prvých dňoch po tragédii však Irán zahmlieval a tvrdil, že dôvodom havárie bola mechanická chyba. Zostrelenie a následné utajovanie informácií v krajine vyvolali v ostatných dňoch protesty. Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA.