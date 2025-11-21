Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 21.11.2025
 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

V Košiciach poškodili objekt banky aj bankomat, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie – FOTO


V košickej mestskej časti Nad jazerom nadránom poškodili objekt banky aj bankomat. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, oznámenie na tiesňovej linke 158 ...



Zdieľať
585375706_1318150163688395_8671780709598742736_n e1763719749207 676x463 21.11.2025 (SITA.sk) - V košickej mestskej časti Nad jazerom nadránom poškodili objekt banky aj bankomat. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, oznámenie na tiesňovej linke 158 bolo prijaté krátko po 3:30.


Policajti boli na mieste udalosti pár minút po prijatí oznámenia, miesto udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaným osobám do blízkosti objektu. Počas dokumentovania boli na mieste prítomní aj kriminalisti aj experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, vyslaný bol aj psovod so služobným psom," uviedla Ivanová.

Podľa slov krajskej policajnej hovorkyne policajti preverujú všetky získané informácie. Apelovala tiež na verejnosť, že v prípade, ak vie polícii poskytnúť relevantné informácie, ktoré by boli nápomocné pri objasňovaní skutku, môže ich oznámiť na známom bezplatnom telefónnom čísle 158.

Ivanová doplnila, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže a trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. „Vzhľadom na naďalej prebiehajúce úkony viac podrobnejších informácií nateraz nie je možné poskytnúť," uzavrela polícia.

Zdroj: SITA.sk - V Košiciach poškodili objekt banky aj bankomat, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

