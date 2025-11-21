|
|
Piatok 21.11.2025
|
Meniny má Elvíra
Archív správ
|
21. novembra 2025
Fico podľa matovičovcov zneužil Kriminálny úrad k získaniu dokumentov o Šimečkovej matke, podávajú podnet na prokuratúru – VIDEO
Premiér Robert Fico zneužil Kriminálny úrad finančnej správy na to, aby získal dokumenty o matke lídra ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico zneužil Kriminálny úrad finančnej správy na to, aby získal dokumenty o matke lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko). Tvrdí to Hnutie Slovensko, podľa ktorého predseda vlády používa eštebácke praktiky a zneužíva štátne orgány, aby prenasledoval opozíciu.
Zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby to riadne vyšetrili a vyvodili dôsledky. „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, dal Robert Fico ústny pokyn prezidentovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, aby preveril občianske združenie a projekt Fórum rodiny Šimečkovcov. Malo sa jednať o preverenie dotácií a nájdenie akýchkoľvek informácií, ktoré sa dajú nájsť na osoby spojené s týmto projektom. Prezident Finančnej správy dal potom údajne pokyn riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy pánovi (Jakubovi) Dirnbachovi a ten následne svojim podriadeným," uviedol v piatok na tlačovej besede exminister vnútra Roman Mikulec.
Fico na svojej tlačovej besede ukazoval konkrétne dokumenty týkajúce sa projektu Šimečkovej mamy, ku ktorým sa dostal. Keď sa ho novinári pýtali, odkiaľ ich má, úrad vlády im neodpovedal, poukázal Mikulec.
Päť zamestnancov Kriminálneho úradu finančnej správy spísalo 1. apríla 2025 úradný záznam o úlohe, ktorú dostali, pretože sa podľa Mikulca obávali, že dostali úlohu, ktorá nie je v kompetencii úradu. Ten sa totiž zaoberá preverovaním porušenia daňových a colných predpisov, ale nemá kompetencie preverovať dotácie.
Úradný záznam hovorí o tom, že 1. apríla bola zadaná úloha vypracovať analýzu k projektu Fórum za účelom preverenia použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zdroje, ktoré hnutiu Slovensko úradný záznam poskytli, uviedli, že tento pokyn išiel cez iné osoby priamo od premiéra Fica.
Podľa Mikulca existuje dôvodné podozrenie, že Robert Fico zneužil právomoc verejného činiteľa, zneužil orgány bezpečnostných zložiek na svoje politické účely, aby získaval informácie o opozícii a vedel ju diskreditovať.
„Toto veľmi pripomína známu kauzu Súmrak, kde boli obvinení Fico aj Robert Kaliňák za to, že zosnovali zločineckú skupinu, ktorá zneužívala informácie na diskreditáciu politických oponentov. Je to ten istý modus operandi ako v kauze Súmrak," poukázal Mikulec. Pripomenul, že kauza Súmrak sa pre Fica a Kaliňáka skončila len preto, že dostali paragraf 363.
Dodal tiež, že Fico zverejňoval zmanipulované odposluchy čurillovcov, kde zámerne vytrhával z kontextu určité pasáže. Vyzval orgány činné v trestnom konaní, konkrétne policajnú prezidentku Janu Maškarovú, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana a generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby začali konať.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Fico sa zrejme znova obáva plných námestí, preto sa uchyľuje k takýmto metódam a zásadným spôsobom prekračuje svoje právomoci. Ako povedal, je tu päť kľúčových svedkov, ktorí preukázali odvahu a spísali o tom úradný záznam.
„Dnes poobede podávame na generálnu prokuratúru podnet, pretože toto je mimoriadny zločin proti právnemu štátu a demokratickým pravidlám, za ktorý by sa mal niekto zodpovedať," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Fico podľa matovičovcov zneužil Kriminálny úrad k získaniu dokumentov o Šimečkovej matke, podávajú podnet na prokuratúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
