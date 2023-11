V Košiciach sa opäť uskutoční Festival sakrálneho umenia, návštevníci si budú môcť vychutnať aj dobročinnú šošovicovú polievku (video)

Každoročná tradícia

Charitatívny rozmer

Polievka svätej Alžbety

Pomoc chudobným a chorým

11.11.2023 (SITA.sk) - V nedeľuštartuje v Košiciach Festival sakrálneho umenia. Na obyvateľstvo i návštevníkov festivalu čakajú počas 33. ročníka podujatia rozličné žánre.„Festival sakrálneho umenia je jedným z tradičných podujatí, ktorým metropola východu ožíva každoročne počas novembra. Zároveň je spojený s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta Košice a košickej katedrály,“ priblížilo mesto Košice na sociálnej sieti.Festival sa skončí, bližšie informácie o programe možno nájsť v bulletine na webe mesta. Vstup na všetky podujatia je voľný, výnimkou je koncert Štátnej filharmónie Košice Festival odštartuje koncertom „Navždy o Tvojej láske chcem spievať“, v podaní Scholy brnenskej mládeže. Divákom sa predstaví v Evanjelickom kostole na Terase.„Hlavnou myšlienkou festivalu je snaha prispievať k šíreniu vzájomného porozumenia a tolerancie. Festival má aj charitatívny rozmer v dobrovoľnej zbierke „Polievka sv. Alžbety“," vysvetľuje samospráva a dodáva, že v Košiciach má solidarita a obetavosť korene a prináša nádej tým, ktorí potrebujú pomoc. Mesto Košice je hlavný organizátor i garant festivalu.„Dlhoročnými partnermi sú košické kultúrne inštitúcie - Štátna filharmónia Košice, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Východoslovenská galéria, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto, K13 - Košické kultúrne centrá," uviedlo mesto a doplnilo, že prokjektmi sa do programu zapája i Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice.Polievka svätej Alžbety aj tento rok pomôže ľuďom v núdzi. Dobročinnú šošovicovú polievku budú môcť Košičania ochutnaťna rohu ulíc Alžbetina a Hlavná. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, polievku budú podávať od 13:00.Príspevok za polievku je dobrovoľný, no jeho minimálna suma sú. Stovky porcií „polievky chudobných“ budú v Jedálni Vojvodská Košice pripravovať kuchári pod vedením šéfkuchára Mareka Mrúza.Výťažok zo zbierky si rozdelia Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves a Útulok – Dom sv. Lazára v Košiciach. Dobrovoľnú zbierku „Polievka svätej Alžbety“ pripravila samospráva pri príležitostivyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za patrónku Košíc.„Jej posolstvo o potrebe pomáhať chudobným, chorým, sirotám a ľuďom v núdzi bude mesto Košice aj tento rok šíriť ďalej,“ avizuje samospráva. Doplnila, že do zbierky sa zapoja aj zamestnanci mesta a mestských podnikov a inštitúcií, aby pomohli ľuďom so zložitými životnými osudmi.„Veríme, že sa polievka svätej Alžbety postará nielen o chutný obed, ale aj o hrejivý pocit z pomoci tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Aj naším spoločným gestom im máme šancu ukázať, že na svoje problémy nezostali sami,“ uzavrelo mesto.