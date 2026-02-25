|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
V Košiciach si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov, podujatie však vyvolalo kritiku – VIDEO
V metropole východu si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov. Občianske združenie SPLETINIA spolu s košickými občianskymi ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - V metropole východu si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov. Občianske združenie SPLETINIA spolu s košickými občianskymi aktivistami organizovali v utorok 24. februára 2026, teda na 4. výročie napadnutia Ukrajiny spoločné stretnutie pri kontroverznom pamätníku sovietskych vojakov na Námestí osloboditeľov v Košiciach.
Tichým zhromaždením chceli vyjadriť podporu ukrajinskému národu a uctiť si pamiatku všetkých obetí vojny. V rámci podujatia sa konala svätá liturgia v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici, pochod od chrámu k Dómu sv. Alžbety, kde sa v priestore medzi Dómom a Urbanovou vežou konalo zapálenie sviečok, spoločná modlitba a minúta ticha. Napokon sa účastníci vybrali cez na Námestie osloboditeľov k pamätníku, kde boli prezentované inštalácie venované vojne, zazneli prejavy a zároveň prebiehalo pletenie maskovacích sietí ako symbol ich neustálej podpory a činov.
K podujatiu sa na sociálnej sieti kriticky vyjadril mestský poslanec Michal Djordjevič, hovoril o zneuctení vojnového hrobu, poukázal, že ide o pietne miesto. Apeloval tiež na mesto Košice, mestskú políciu aj príslušné štátne orgány, aby zabezpečili ochranu pomníka, odstránili všetky nepovolené panely a zabránili ďalšiemu zneužívaniu pamätníka na politické či aktivistické účely. "Pietne miesta nesmú byť miestom politických bojov. Ochrana vojnových pamätníkov má byť samozrejmosťou, nie predmetom diskusie," zdôraznil.
Agentúra SITA sa v súvislosti s podujatím obrátila na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedla jeho hovorkyňa Lenka Ivanová, zhromaždenie pri príležitosti spomienky napadnutia Ukrajiny, ktoré sa v utorok popoludní konalo na Námestí osloboditeľov, bolo vopred riadne ohlásené.
"Organizátori zhromaždenia obložili pamätník padlým sovietskym vojakom v II. svetovej vojne pútačmi a tabuľami so symbolmi Ukrajiny. Na mieste boli príslušníkmi Policajného zboru upozornení, aby tabule odstránili, iné protiprávne konanie ani narušenie verejného poriadku zaznamenané nebolo," doplnila Ivanová.
Predmetný pomník je národnou kultúrnou pamiatkou aj vojnovým hrobom. Pomník vyvoláva opakované kontroverzie, mestské zastupiteľstvo v minulosti opakovane riešilo petície občanov súvisiace s pomníkom, požadujúce napríklad odstránenie symbolov kosáka a kladiva na pomníku. Zároveň mestskí poslanci vlani na jeseň riešili aj petíciu za zachovanie a ochranu pomníka, ktorá získala vyše 10-tisíc podpisov.
Diskusiu okolo pomníka na jeseň 2024 rozprúdila oprava poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli načasované a realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie. V rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Počas vianočných sviatkov v roku 2024 sa stal pomník terčom vandalizmu opäť.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov, podujatie však vyvolalo kritiku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tichým zhromaždením chceli vyjadriť podporu ukrajinskému národu a uctiť si pamiatku všetkých obetí vojny. V rámci podujatia sa konala svätá liturgia v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici, pochod od chrámu k Dómu sv. Alžbety, kde sa v priestore medzi Dómom a Urbanovou vežou konalo zapálenie sviečok, spoločná modlitba a minúta ticha. Napokon sa účastníci vybrali cez na Námestie osloboditeľov k pamätníku, kde boli prezentované inštalácie venované vojne, zazneli prejavy a zároveň prebiehalo pletenie maskovacích sietí ako symbol ich neustálej podpory a činov.
Zneuctenie vojnového hrobu
K podujatiu sa na sociálnej sieti kriticky vyjadril mestský poslanec Michal Djordjevič, hovoril o zneuctení vojnového hrobu, poukázal, že ide o pietne miesto. Apeloval tiež na mesto Košice, mestskú políciu aj príslušné štátne orgány, aby zabezpečili ochranu pomníka, odstránili všetky nepovolené panely a zabránili ďalšiemu zneužívaniu pamätníka na politické či aktivistické účely. "Pietne miesta nesmú byť miestom politických bojov. Ochrana vojnových pamätníkov má byť samozrejmosťou, nie predmetom diskusie," zdôraznil.
Agentúra SITA sa v súvislosti s podujatím obrátila na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedla jeho hovorkyňa Lenka Ivanová, zhromaždenie pri príležitosti spomienky napadnutia Ukrajiny, ktoré sa v utorok popoludní konalo na Námestí osloboditeľov, bolo vopred riadne ohlásené.
"Organizátori zhromaždenia obložili pamätník padlým sovietskym vojakom v II. svetovej vojne pútačmi a tabuľami so symbolmi Ukrajiny. Na mieste boli príslušníkmi Policajného zboru upozornení, aby tabule odstránili, iné protiprávne konanie ani narušenie verejného poriadku zaznamenané nebolo," doplnila Ivanová.
Pomník vyvoláva opakované kontroverzie
Predmetný pomník je národnou kultúrnou pamiatkou aj vojnovým hrobom. Pomník vyvoláva opakované kontroverzie, mestské zastupiteľstvo v minulosti opakovane riešilo petície občanov súvisiace s pomníkom, požadujúce napríklad odstránenie symbolov kosáka a kladiva na pomníku. Zároveň mestskí poslanci vlani na jeseň riešili aj petíciu za zachovanie a ochranu pomníka, ktorá získala vyše 10-tisíc podpisov.
Diskusiu okolo pomníka na jeseň 2024 rozprúdila oprava poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli načasované a realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie. V rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Počas vianočných sviatkov v roku 2024 sa stal pomník terčom vandalizmu opäť.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov, podujatie však vyvolalo kritiku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Premiér Fico je pripravený podporiť zmenu voľby zo zahraničia, Kaliňák hovorí o dánskom modeli
Premiér Fico je pripravený podporiť zmenu voľby zo zahraničia, Kaliňák hovorí o dánskom modeli
<< predchádzajúci článok
Policajti pri incidente v Slovenskej Ľupči nepoužili kamery, Dobrovodský poukázal aj na porušenie ďalších povinností
Policajti pri incidente v Slovenskej Ľupči nepoužili kamery, Dobrovodský poukázal aj na porušenie ďalších povinností