TOP technologické darčeky za vysvedčenie, ktoré potešia každého školáka

Za tvrdú prácu počas celého roka si školáci zaslúžia nielen vytúžené letné prázdniny, ale aj odmenu za svoje úsilie. Ak ste rodič, a neviete si dať rady s tým, čo kúpiť svojej ratolesti za vysvedčenie, máme pre vás pár tipov na produkty od spoločnosti Huawei, ktoré sú nielen cenovo dostupné, ale aj užitočné. Boli totiž navrhnuté tak, aby pomohli školákom a študentom rozvíjať svoju osobnosť, a zároveň zostať v pohybe aj počas leta.

Ničím nerušené počúvanie

Prázdninové dni so sebou prinášajú množstvo voľného času na zábavu, či vzdelávanie a osobný rast. To všetko môže vaše dieťa robiť bez rušenia so slúchadlami Huawei FreeBuds 6i, ktoré sú vybavené pokročilým aktívnym potlačením hluku ANC 3.0. To inteligentne odfiltruje okolité zvuky a ruchy z prostredia. Či už je to počúvanie hudby a pozeranie obľúbených filmov, alebo počúvanie audiokníh a podcastov, s pokročilým ANC si môže vaše dieťa vychutnať čistý a pohlcujúci zvuk bez rušivých vplyvov.

Dlhé hodiny zábavy bez nabíjačky

Deti často zabúdajú na nabíjačky, čo ale v prípade týchto slúchadiel nie je žiadny problém. Slúchadlá FreeBuds 6i ponúkajú výnimočne dlhú výdrž batérie. Na jedno nabitie vydržia až 5 hodín so zapnutým aktívnym potlačením hluku, a až 35 hodín v kombinácii s nabíjacím puzdrom. To znamená, že aj keď ide vaše dieťa von na bicykel, či na prechádzku a zabudne si dobiť slúchadlá, môže si užívať hudbu, audioknihy alebo telefonovať dlhé hodiny bez nutnosti nabíjania viac ako jeden celý deň. A v prípade potreby im rýchle 10-minútové nabíjanie poskytne až 4 hodiny zábavy.

Cool doplnok na zápästí, ktorý postráži zdravie

Pokiaľ ale vaše dieťa už vytúžené slúchadlá má, môžu sa mu hodiť skôr smart hodinky Huawei Watch FIT 3. Tie totiž prinášajú revolúciu v novom, štvorcovom dizajne, takže budú na ich zápästí vyzerať “cool”. Zaoblené hrany a obdĺžnikový ciferník vytvárajú ikonický vizuálny dojem. Navyše, hodinky sú dostupné v pestrých farebných variantoch, ako sú čierna, ružová, zelená, biela, sivá a biela (kožená verzia), takže si na svoje príde každé dieťa. Remienky z fluoroelastoméru, nylonu alebo pravých kožených materiálov zaručujú, že hodinky budú dokonalým doplnkom na akúkoľvek príležitosť. Ako už je u hodiniek Huawei zvykom, personalizovať sa dajú aj ciferníky. Vďaka nim si môžu vaše deti prispôsobiť hodinky nielen po funkčnej stránke, ale aj vizuálnej. Huawei Watch Fit 3 pridávajú 3 nové ciferníky - Fun Mood a Time Illusion - vďaka ktorým môžu ľahko vyjadriť svoju osobnosť, či náladu.

Zdravý pohyb aj počas leta

Huawei WATCH FIT 3 sú ideálnym spoločníkom a motiváciou ako udržať deti v aktívnom životnom štýle aj keď počas leta nemajú hodiny telesnej výchovy. Hodinky totiž ponúkajú viac ako 100 športových režimov, vrátane nových ako padel a e-športy, ktoré sú často obľúbenou voľnočasovou aktivitou tínedžerov. E-športy sú skvelou alternatívou ku klasickým videohrám, pretože sa vďaka nim dieťa hýbe.

Ak máte staršie deti, ktoré obľubujú individuálne športy ako napríklad beh, zíde sa im nový režim Track Run, ktorý presne zaznamenáva bežecké trasy pomocou vysoko presného GNSS polohovacieho čipu, a umožňuje zdieľať obľúbené trasy a dostávať odporúčania od priateľov. Vďaka nemu si môžete mať istotu, že sa vaše dieťa na trase nikdy nestratí, a vždy sa vráti bezpečne domov.

Cena a dostupnosť

Obidva produkty Huawei sú na Slovensku dostupné u viacerých maloobchodných predajcov. Spoločným menovateľom oboch produktov je priaznivá cenovka. Slúchadlá Huawei FreeBuds 6i. Huawei FreeBuds 6i sú dostupné v bielej a čiernej farbe za odporúčanú maloobchodnú cenu 99 eur. Hodinky Huawei Watch Fit 3 sa predávajú v dvoch verziách a niekoľkých farebných prevedeniach. Huawei Watch Fit 3 Active so silikónovým remienkom kúpite za 159 eur, a variant Watch Fit 3 Classic s koženým remienkom stojí 179 eur.