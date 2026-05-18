18. mája 2026

V Litve sa zrútil dron, podľa úradov bol „s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinský“


Tagy: havária dronu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Bezpilotné lietadlo dopadlo neďaleko východolitovského mesta Utena. Na území Litvy sa zrútil dron, ktorý bol podľa tamojších úradov „s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinský“. ...



18.5.2026 (SITA.sk) - Bezpilotné lietadlo dopadlo neďaleko východolitovského mesta Utena.


Na území Litvy sa zrútil dron, ktorý bol podľa tamojších úradov „s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinský“. Incident sa zaobišiel bez zranení a bez výbuchu, informovali v nedeľu predstavitelia pobaltskej krajiny.

Bezpilotné lietadlo dopadlo neďaleko východolitovského mesta Utena. Šéf litovského krízového centra Vilmantas Vitkauskas novinárom povedal, že dron bol „veľmi pravdepodobne“ ukrajinský.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa v pobaltských krajinách Litve, Lotyšsku a Estónsku zrútilo viacero dronov - ruských aj ukrajinských.

Pád dvoch ukrajinských dronov v susednom Lotyšsku začiatkom mája vyústil do rezignácie lotyšského ministra obrany a následne minulý štvrtok aj do pádu tamojšej vlády.

Ukrajina útočí na ruské ciele vo Fínskom zálive, najmä na prístavy a rafinérie, aby obmedzila schopnosť Moskvy viesť vojnu. Mechanické poruchy alebo ruské rušenie signálu však niekedy spôsobia, že sa ukrajinské drony vychýlia z kurzu a dopadnú na území spojeneckých pobaltských štátov.


Zdroj: SITA.sk - V Litve sa zrútil dron, podľa úradov bol „s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinský“ © SITA Všetky práva vyhradené.

