18. mája 2026

Zelenskyj: Ruské útoky počas uplynulého týždňa si na Ukrajine vyžiadali najmenej 52 obetí a 346 zranených vrátane 22 detí


Tagy: Civilné obete ruské drony Ruské rakety ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa ukrajinského prezidenta Moskva za ostatných sedem dní zaútočila na Ukrajinu viac ako 3 170 dronmi, vyše 1 300 riadenými bombami a 74 raketami.



18.5.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinského prezidenta Moskva za ostatných sedem dní zaútočila na Ukrajinu viac ako 3 170 dronmi, vyše 1 300 riadenými bombami a 74 raketami.


Ruské útoky počas uplynulého týždňa si na Ukrajine vyžiadali najmenej 52 obetí a 346 zranených vrátane 22 detí. Ako referuje web United 24, uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa neho Rusko za ostatných sedem dní zaútočilo na Ukrajinu viac ako 3 170 dronmi, vyše 1 300 riadenými bombami a 74 raketami. Ukrajinský líder to povedal v čase, keď pokračovali ruské útoky na civilnú infraštruktúru po celej krajine. Prezident uviedol, že mnohé z útokov zasiahli obytné budovy a civilné objekty.

Väčšina rakiet odpálených počas týždňa boli balistické strely, konštatoval Zelenskyj. Zároveň opäť vyzval partnerov Ukrajiny, aby poskytli ďalšiu podporu v oblasti protivzdušnej obrany, najmä systémy schopné zachytávať balistické hrozby.

„Naši ľudia potrebujú väčšiu ochranu a všetko, čo podporuje ukrajinskú protivzdušnú obranu, v konečnom dôsledku pomáha zachraňovať životy,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder tiež vyzval na širšiu európsku spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany. Kontinent by podľa neho mal posilniť svoju schopnosť samostatne čeliť hrozbám balistických rakiet.

Rusko v noci na pondelok zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronov a viac ako 20 raketami. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že pri útokoch utrpelo zranenia viac ako 30 ľudí. Informuje o tom agentúra AFP. Ukrajinské letectvo oznámilo, že zostrelilo väčšinu z 546 ruských bezpilotných lietadiel, ale len štyri z 22 rakiet. Ukrajina vyvinula sofistikovaný systém na zostrelenie dronov, ale má problémy so zachytením striel.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ruské útoky počas uplynulého týždňa si na Ukrajine vyžiadali najmenej 52 obetí a 346 zranených vrátane 22 detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Riziko šírenia hantavírusu z výletnej lode Hondius zostáva podľa WHO nízke
V Litve sa zrútil dron, podľa úradov bol „s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinský"

