 Zo zahraničia

03. marca 2026

Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno



Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená.



Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odkázal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné. Reagoval na pondelňajšie vyhlásenie Orbána, podľa ktorého satelitné snímky dokazujú, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba. 


„Bola poškodená veľká nádrž na ropu – to vidíte. Satelit neukazuje ovládací panel ani podzemné potrubie. Možno Orbán vidí, čo sa deje s podzemným potrubím? Bol by som prekvapený, ale môže sa stať čokoľvek,“ povedal podľa agentúry Ukrinform v pondelok večer ukrajinský prezident.

Orbán predtým v pondelok vyhlásil, že ropovod Družba je prevádzkyschopný. Zelenského odmietnutie spustiť jeho prevádzku označil za „obyčajné vydieranie“.

„Počul niekto od Orbána alebo (slovenského premiéra Roberta) Fica, že sme Ukrajine veľmi vďační, alebo že nám je veľmi ľúto rodín a príbuzných zranených? Nepadlo o tom ani slovo, hovoria iba, že my dlhujeme opäť im,“ povedal Zelenskyj.

„Hovoril som s chorvátskym premiérom Antem Plenkovičom, ktorý mi ukázal, že je pripravený poskytnúť ročné množstvo ropy, ktoré Maďarsko a Slovensko potrebujú. Povedal, že Orbán do toho nechcel ísť,“ dodal ukrajinský prezident, podľa ktorého ide len o peniaze.

„Existuje európska cena a existuje ruská cena. To je všetko. Inými slovami, niekto na tom zarába a je zrejmé, kto to je,“ povedal.

„Nikto nemá v úmysle pomáhať Rusku zarábať peniaze z tranzitu ropy a používať ich na financovanie pokračovania vojny proti Ukrajine,“ podotkol Zelenskyj.

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená.

