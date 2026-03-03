|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno
Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená.
Zdieľať
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odkázal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné. Reagoval na pondelňajšie vyhlásenie Orbána, podľa ktorého satelitné snímky dokazujú, že neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba.
„Bola poškodená veľká nádrž na ropu – to vidíte. Satelit neukazuje ovládací panel ani podzemné potrubie. Možno Orbán vidí, čo sa deje s podzemným potrubím? Bol by som prekvapený, ale môže sa stať čokoľvek,“ povedal podľa agentúry Ukrinform v pondelok večer ukrajinský prezident.
Orbán predtým v pondelok vyhlásil, že ropovod Družba je prevádzkyschopný. Zelenského odmietnutie spustiť jeho prevádzku označil za „obyčajné vydieranie“.
„Počul niekto od Orbána alebo (slovenského premiéra Roberta) Fica, že sme Ukrajine veľmi vďační, alebo že nám je veľmi ľúto rodín a príbuzných zranených? Nepadlo o tom ani slovo, hovoria iba, že my dlhujeme opäť im,“ povedal Zelenskyj.
„Hovoril som s chorvátskym premiérom Antem Plenkovičom, ktorý mi ukázal, že je pripravený poskytnúť ročné množstvo ropy, ktoré Maďarsko a Slovensko potrebujú. Povedal, že Orbán do toho nechcel ísť,“ dodal ukrajinský prezident, podľa ktorého ide len o peniaze.
„Existuje európska cena a existuje ruská cena. To je všetko. Inými slovami, niekto na tom zarába a je zrejmé, kto to je,“ povedal.
„Nikto nemá v úmysle pomáhať Rusku zarábať peniaze z tranzitu ropy a používať ich na financovanie pokračovania vojny proti Ukrajine,“ podotkol Zelenskyj.
Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Orbán 2. marca zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená.
Súvisiace články:
Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky (27. 2. 2026)
Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba (24. 2. 2026)
EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2. 2026)
Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi (23. 2. 2026)
Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu (23. 2. 2026)
Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne (14. 2. 2026)
Financial Times: Zelenskyj plánuje oznámiť plán volieb 24. februára (11. 2. 2026)
Trump: Po rokovaniach je dobrá šanca na dohodu medzi Kyjevom a Moskvou (1. 12. 2025)
Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine (23. 11. 2025)
Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán (22. 11. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO
V Malackách neznámy páchateľ poškodil bankomat – FOTO
<< predchádzajúci článok
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe