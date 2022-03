V Mariupoli na druhý pokus evakuujú civilistov, Rusi v sobotu nedodržali pokoj zbraní

6.3.2022 - Druhý pokus o evakuáciu civilistov z ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ sa začne v nedeľu o 12:00 miestneho času (11:00 SEČ). Informoval o tom web Ukrajinská pravda. Kolónu budú sprevádzať pracovníci Červeného kríža.Dočasné prímerie by malo v oblasti platiť v nedeľu do 20.00 nášho času.V sobotu museli evakuáciu stopnúť, pretože Rusi napriek dohodnutému pokoju zbraní začali Mariupoľ opäť ostreľovať. Ako povedal regionálny guvernér Pavlo Kirilenko, v oblasti má platiť dočasný pokoj zbraní, a to od 10:00 do 21:00 miestneho času (od 9:00 do 20:00 SEČ).