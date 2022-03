ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň jedenásty

Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj v boji o prežitie svojej krajiny v sobotu „zúfalo“ požiadal amerických zákonodarcov, aby Spojené štáty pomohli dostať viac bojových lietadiel do jeho armády a prerušili dovoz ruskej ropy.

Zelenskyj začal súkromný videohovor s americkými zákonodarcami slovami, že je to možno posledný raz, čo ho vidia živého. Prezident zostal v Kyjeve, aj keď mesto zo severu ohrozuje obrovská ruská obrnená kolóna.

Pokoj zbraní, na ktorom sa dohodli Rusko a Ukrajina s cieľom umožniť civilistom odísť z mesta Mariupoľ, nie je dodržiavaný. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na mestskú radu, ktorá medzičasom oznámila odklad evakuácie obyvateľov.

Podľa informácií, ktoré zástupcovia radnice zverejnili prostredníctvom platformy Telegram, naďalej pokračujú boje v Záporožskej oblasti, kde sa má humanitárny koridor končiť.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

12:10 V Kyjeve sa zoraďujú davy mužov, aby sa pripojili k ukrajinskej armáde. Nariadenie ukrajinskej vlády zakázalo mužom vo veku od 18 do 60 rokov opustiť krajinu, aby boli k dispozícii na vojenskú službu.

„Vieme, prečo sme tu. Vieme, prečo bránime našu krajinu. A našich chlapcov, ktorí tam v skutočnosti stoja a bojujú proti ruským vojenským silám. Vieme, čo robíme, a preto vyhráme,“ povedal pre britskú Sky News Volodymyr Onysko.

Iní, ako veterán britskej armády Mark Ayres, cestovali na Ukrajinu, aby pomohli. Ayres povedal, že ukrajinský ľud je inšpiratívny a „všetkých to povzbudilo“. „Nemám žiadne ilúzie. Nemám žiadne romantické predstavy o vojne alebo že budem nejaký hrdina alebo niečo zmením. Ale to je to, čo robím,“ povedal Ayres.

Podľa ukrajinských médií sa do armády prihlásilo 100-tisíc Ukrajincov. Po ich boku chcú bojovať ďalšie tisícky dobrovoľníkov zo zahraničia, medzi nimi i približne tritisíc Američanov.

11:44 Druhý pokus o evakuáciu civilistov z ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ sa začal v nedeľu o 12:00 miestneho času (11:00 SEČ). Informoval o tom web Ukrajinská pravda. Kolónu budú sprevádzať pracovníci Červeného kríža.

11:11 Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zatkla niekoľko osôb spolupracujúcich s Ruskom, ktoré mali za úlohu pomáhať pri rozvrátení Ukrajiny a v jej západnej časti vyhlásiť samozvanú „Ukrajinskú federatívnu republiku“ podobnú separatistickej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe Ukrajiny. Podľa SBU mala byť súčasťou plánovanej „republiky“ Zakarpatská oblasť susediaca so Slovenskom, ako aj mestá ako Ivanofrankivsk, Ľvov, Ternopiľ či Černivci. Informoval o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na oficiálny web SBU, ktorý však v nedeľu nefungoval. 11:02 V reakcii na schválenie zákona, na základe ktorého hrozí v Rusku až 15 rokov väzenia za šírenie informácií, ktoré tamojšie úrady označia za nepravdivé, už ohlásili prerušenie činnosti v krajine aj viaceré ďalšie zahraničné médiá, vrátane BBC alebo Bloomberg, nemeckých verejnoprávnych vysielateľov ARD a ZDF či talianskej verejnoprávnej Rai. RFE/RL, ktoré vysielalo pre ruské publikum od roku 1953, plánuje pokračovať v informovaní o vojne na Ukrajine z územia mimo Ruska.

10:52 Južná Kórea uvalí sankcie na Bielorusko za to, že podporuje Rusko v jeho invázii na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajský portál televízie CNN s odvolaním sa na nedeľné vyhlásenie juhokórejského ministerstva zahraničia. Obmedzenia exportu by mali byť podobné, ako už uvalili na Moskvu, keď ešte vo februári zakázali export strategických tovarov do Ruska. „Naša vláda sa dnes rozhodla zaviesť obmedzenia exportu proti Bielorusku na základe posúdenia, že Bielorusko prakticky podporuje inváziu Ruska na Ukrajine,“ konštatovalo ministerstvo. 10:33 Britskí vojenskí predstavitelia v nedeľu prirovnali taktiky, ktoré využíva Rusko v Ukrajine k tým, ktoré použili v Čečensku a Sýrii, kde bombardovali a ničili mestá po tom, ako ruské sily narazili na nečakaný odpor od obrancov. Sila ukrajinského odporu podľa britského ministerstva obrany Rusov aj naďalej prekvapuje a reagujú útokmi na obývané oblasti, vrátane miest ako Charkov, Černihiv alebo Mariupoľ. „Pravdepodobne to predstavuje snahu zlomiť morálku Ukrajincov,“ uviedlo ministerstvo v pravidelnom dennom brífingu. „Rusko použilo podobné taktiky v roku 1999 v Čečensku a v roku 2016 v Sýrii,“ doplnili. Postup Rusov podľa ministerstva spomalili útoky na jeho zásobovanie, dôsledkom čoho je reálna možnosť, že sa teraz Rusko v snahe znížiť straty pokúša zamaskovať svoje vozidlá s palivom. 10:11 Spoločnosti MasterCard a Visa prerušujú svoje operácie v Rusku. Toto rozhodnutie predstavuje najnovší úder pre finančný systém Ruska po tom, ako režim prezidenta Vladimira Putina minulý týždeň rozpútal vojnu na Ukrajine.

09:43 Hranicu Slovenska a Ukrajiny prekročilo od začiatku ruskej invázie 113 968 osôb. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, za posledných 24 hodín policajti na hraničných priechodoch vybavili 12 438 ľudí.

Na hraničnom priechode Ubľa podľa Bárdyovej policajti vybavili 2 713 osôb, pričom aktuálna čakacia lehota je približne deväť hodín. Na priechode Vyšné Nemecké polícia za posledných 24 hodí vybavila 8 523 osôb. Čakacia doba na tomto priechode je približne dve hodiny. Pokiaľ ide o priechod Veľké Slemence, tam policajti vybavili 1 202 osôb. Na tomto hraničnom priechode je podľa polície vybavovací proces plynulý a bez čakania.

