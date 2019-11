V novembri '89 vystúpil Dubček, pražskí robotníci vypískali Štěpána

Alexander Dubček Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 9. novembra (TASR) – Pred približne 100.000 ľuďmi na bratislavskom Námestí SNP vystúpil 23. novembra na ďalšom veľkom mítingu Alexander Dubček. Ľudia ho odmenili potleskom a skandovaním hesla:Nebolo to jeho prvé vystúpenie po rokoch strávených v ústraní - krátko prehovoril aj deň predtým na zhromaždení pred Justičným palácom za prepustenie Jána Čarnogurského.Prvý muž Pražskej jari na veľkom zhromaždení na Námestí SNP vyzýval na zmierlivosť." predniesol.Na Námestí SNP vystupovali aj Milan Lasica a Jaroslav Filip, ale tiež zástupcovia Československej ľudovej armády, ktorí vyhlásili, že vojaci sú s ľudom a nie proti nemu. Objavovali sa aj zamestnanci podnikov s transparentmi (ZŤS, Tesla a podobne).Spoločným motívom mítingov v Bratislave i v Prahe bola nespokojnosť Občianskeho fóra (OF), respektíve Verejnosti proti násiliu (VPN), s tým, ako o občianskych aktivitách a ich požiadavkách informujú oficiálne masmédiá. V spravodajstve rozhlasu a televízie sa síce hovorilo o štrajku aj o zhromaždeniach občanov, prípadne o potrebe viesť "dialóg", prevažovali však stanoviská straníckych orgánov a predstaviteľov, zatiaľ čo zástupcovia OF a VPN sa v správach neobjavovali.Kľúčovou udalosťou 23. novembra bolo tiež vystúpenie šéfa pražských komunistov Miloslava Štěpána na pôde podniku ČKD, kde ho robotníci vypískali.Študenti a herci, pohybujúci sa po celej republike, ponúkali videokazety so záznamom zásahu 17. novembra v Prahe. Na žiadosť študentského koordinačného výboru ich bezplatne prepravovalo asi 50 vozidiel pražskej taxislužby. Na Slovensku navštívili napríklad Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskú Bystricu a Zvolen.Najvyšší stranícky predstaviteľ Miloš Jakeš prijal delegáciu straníckych predstaviteľov a robotníkov z Kladna a ubezpečil ich, že vedenie Komunistickej strany Československa (KSČ) sa zasadí o zastavenie negatívneho vývoja v spoločnosti.Po celý deň boli aktívni aj predstavitelia Československej ľudovej armády (ČSĽA), ktorí vyslovili podporu politike KSČ. Minister národnej obrany Milán Václavík poprel účasť výsadkárov na zásahu 17. novembra 1989, ktorý v tom čase na popud premiéra Ladislava Adamca už vyšetrovala generálna prokuratúra. Povedal tiež, že armáda nikdy nevystúpila a nevystúpi proti ľudu. Na druhej strane zástupcovia armády prejavili odhodlanosť brániť výdobytky socializmu, slobodu a mier v krajine.Pod velením Východného vojenského okruhu sa pripravovali sily na akciu Zásah. Okolo 20. hodiny večer sa zhromaždilo celé operačné oddelenie Západného vojenského okruhu a jeho veliteľ oboznamoval štáb s úlohami vydanými ministrom. V pohotovosti bolo v Česku asi 7500 vojakov a na Slovensku asi 2000 vojakov, ktorí disponovali obrnenými vozidlami, tankmi a špeciálnou technikou.Na Václavskom námestí v Prahe sa konalo dovtedy najpočetnejšie zhromaždenie, prišlo asi 300.000 ľudí. Viac účastníkov bolo už len na demonštráciách na Letnej. Pražský míting opäť uvádzal kňaz Václav Malý. Vystúpil herec Rudolf Hrušínský, k požiadavkám OF sa pridal aj prognostik Valtr Komárek. Na "Václavák" dorazilo aj niekoľko tisíc robotníkov z ČKD – viedol ich kováč Petr Miller, ktorý sa neskôr stal ministrom práce a sociálnych vecí. Míting ukončila československá hymna, ktorú spolu so skupinou CK Vocal zaspievali Marta Kubišová a Hana Zagorová.