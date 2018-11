V okresoch Martin a Turčianske Teplice je priebeh volieb pokojný

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Martin/Turčianske Teplice 10. novembra (TASR)- V Turci je priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávy obcí pokojný a bez závažných problémov. Pre TASR to uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Martine Viera Toporová.Okresná volebná komisia v Martine, ktorá zastrešuje voľby v okresoch Martin a Turčianske Teplice, podľa Toporovej nezaznamenala do večera ani žiadne podnety.Členovia komisie už navštívili i viacero okrskov. Predseda komisie navštívil viaceré v Martine, ostatní členovia skontrolovali svoje okrsky, v ktorých sa počas dňa zúčastnili volieb, doplnila Toporová.