Danko: Chcel som si byť istý úplnosťou materiálov pri rigoróznej práci

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko vo volebnej miestnosti počas volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Miloslavov - Alžbetin Dvor 10. novembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. novembra (TASR) - Rigorózna práca predsedu Národnej rady (NR) SR Andrej Danko bola 18 rokov prístupná v knižnici Univerzity Mateja Bela (UMB), posledný mesiac využil na to, aby si bol istý kompletnosťou materiálov. Danko to uviedol v sobotu večer po tom, ako odvolil v komunálnych voľbách."Ktokoľvek, kto s ňou pracovať chcel, s ňou pracovať mohol. Ja som tento mesiac využil len na to, aby som si bol istý kompletnosťou všetkých materiálov a dokumentov," avizoval. Opätovne sa vyjadril, že za svojou prácou si stojí.Danko v utorok (6. 11.) informoval o sprístupnení práce a priznal, že do roku 2018 sa o ňu nezaujímal. Až súvislosti s pozornosťou médií požiadal svojho právnika, aby prácu našiel. Odovzdať mal dva kusy, pričom jeden mal podľa jeho slov zmiznúť a druhý mal byť z neznámych príčin registrovaný pod menom Juraj Danko. Predseda NR SR vysvetlil, že UMB požiadal, aby dali prácu do osobitného režimu práve pre medializované informácie, aby s ňou nebolo možné manipulovať a aby sa nestratila.V súvislosti s chýbajúcou Dankovou rigoróznou prácou a podozrením z neoprávneného získania titulu chceli opoziční poslanci zvolať v utorok mimoriadnu schôdzu NR SR a odvolať Danka z funkcie. Program schôdze však nepodporila koalícia. Danko napokon svoju prácu sprístupnil.